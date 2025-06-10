На самом сложном веломарафоне мира впервые выступит эстонский спортсмен

10 июня в калифорнийском городе Оушенсайд стартует самая тяжелая в мире шоссейная велогонка Race Across America (RAAM). Маршрут пролегает от побережья Тихого океана до Атлантического, а участникам дается всего двенадцать дней, чтобы добраться до финиша в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси). Ультраспортсмен Райт Ратасепп стал первым эстонцем в истории, который получил приглашение на эту гонку.
В общей сложности участники преодолеют почти пять тысяч километров и проедут через 54 контрольные пункта, среди которых два контрольных времени, в которые спортсмен обязан уложиться, чтобы продолжить гонку. Маршрут RAAM проходит с сильными перепадами: 50 метров ниже уровня моря до 3300 метров над уровнем моря, пролегая через пустыни, горы, ветреные прерии, постоянно меняющиеся погодные условия и автотрассы с интенсивным движением. Температура воздуха на дистанции может колебаться от 0°C до +50°C. На преодоление маршрута дается двенадцать дней — уложиться в этот срок и пересечь финишную черту за отведенное время для Райта Ратасеппа задача номер один.
За день до старта Райт признался, что испытывает легкое волнение. «Это испытание будет сильно отличаться от всех предыдущих, и к предстоящему пути мы относимся с уважением. Хватит и напряжения, и волнения, а первый день наверняка окажется совершенно не таким, как все остальные», – сказал Ратасепп.
«Большая часть психологической подготовки связана с управлением ожиданиями: я не еду сюда с мыслью, что все пройдет гладко. Наоборот – я готовлюсь к трудностям, неудачам и неожиданностям, чтобы встретить их не как сюрприз, а как часть пути. Также для меня совершенно ясно, зачем я это делаю – это личный вызов, желание проверить себя и получить уникальный опыт, которого больше нигде не найти», – прокомментировал Райт Ратасепп.
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«Особое волнение и уважение вызывает именно финальная часть гонки - Аппалачи. По некоторым данным, примерно половина из почти пятидесяти тысяч метров набора высоты в RAAM приходится на этот отрезок финишной прямой. Это означает, что когда тело и разум уже измотаны неделей и более непрерывных усилий, предстоит столкнуться с самыми крутыми, изматывающими и технически сложными подъемами. Необходимо тщательно выстроить режим сна, питание и восстановление — ведь гонка практически не предусматривает перерывов», – добавил Ратасепп.
По словам руководителя спонсирующего участие Ратасеппа в RAAM портала спортивных ставок FenixBet Прийта Паюмаа, выносливость и системный подход Райта стали легендарными в подготовке к самым экстремальным испытаниям, а поставленная цель завершить гонку за десять дней — это то, за что стоит болеть и держать кулаки.
«Мы уверены, что у Райта есть все необходимое для успеха: отличная психологическая и физическая форма, а также полная техническая поддержка и сплоченная команда, для которой RAAM тоже станет серьезным испытанием! Мы видим, что и у спорстмена, и у всей команды горят глаза, поэтому ждем из Америки самого лучшего результата!» — сказал Паюмаа.
Вместе с Ратасеппом на гонке работает команда из пяти человек, которая по правилам соревнований сопровождает его на всем протяжении маршрута. Также у спортсмена два велосипеда, позволяющие подстраиваться под разные условия трассы.
«Роль сопровождающей команды в RAAM принципиально важна: именно они заботятся о том, чтобы я мог сосредоточиться исключительно на езде. Команда обеспечивает всю логистику, техническую и иную поддержку на протяжении всей дистанции: они планируют питание, организуют перерывы на отдых, следят, чтобы я не сбился с курса, быстро решают любые непредвиденные ситуации и круглосуточно заботятся о моей безопасности, сопровождая меня на автомобиле. Без поддержки команды участие в RAAM не только невозможно, но и запрещено», - пояснил Райт Ратасепп.
По оценке аналитиков FenixBet, вероятность того, что Райт Ратасепп преодолеет дистанцию Race Across America за десять суток, составляет 50%, поэтому коэффициенты на финиш быстрее или медленнее десяти дней равны — 1,85. Рекорд трассы RAAM — семь дней, пятнадцать часов и пятьдесят шесть минут — был установлен австрийцем Кристофом Штрассером, шестикратным победителем гонки, в 2014 году.
Race Across America проводится с 1982 года и открыт для как любителей, так и профессиональных гонщиков — участников в одиночном зачете, а также эстафетных команд из двух, четырех и восьми человек среди мужчин и женщин. Гонка стартует у одного из самых длинных пирсов Калифорнии в Оушенсайде, ее протяженность достигает пяти тысяч километров, набор высоты превышает 53 тысячи метров, маршрут проходит через тринадцать штатов и финиширует на набережной Boardwalk в Атлантик-Сити, Нью-Джерси. По пути велосипедисты пересекают четыре крупнейшие американские реки (Колорадо, Миссисипи, Миссури и Огайо), пустыни Мохаве и Сонора, перевал Вулф-Крик, Долину монументов и многое другое.