На самом сложном веломарафоне мира впервые выступит эстонский спортсмен

«Особое волнение и уважение вызывает именно финальная часть гонки - Аппалачи. По некоторым данным, примерно половина из почти пятидесяти тысяч метров набора высоты в RAAM приходится на этот отрезок финишной прямой. Это означает, что когда тело и разум уже измотаны неделей и более непрерывных усилий, предстоит столкнуться с самыми крутыми, изматывающими и технически сложными подъемами. Необходимо тщательно выстроить режим сна, питание и восстановление — ведь гонка практически не предусматривает перерывов», – добавил Ратасепп.

По словам руководителя спонсирующего участие Ратасеппа в RAAM портала спортивных ставок FenixBet Прийта Паюмаа, выносливость и системный подход Райта стали легендарными в подготовке к самым экстремальным испытаниям, а поставленная цель завершить гонку за десять дней — это то, за что стоит болеть и держать кулаки.

«Мы уверены, что у Райта есть все необходимое для успеха: отличная психологическая и физическая форма, а также полная техническая поддержка и сплоченная команда, для которой RAAM тоже станет серьезным испытанием! Мы видим, что и у спорстмена, и у всей команды горят глаза, поэтому ждем из Америки самого лучшего результата!» — сказал Паюмаа.

Вместе с Ратасеппом на гонке работает команда из пяти человек, которая по правилам соревнований сопровождает его на всем протяжении маршрута. Также у спортсмена два велосипеда, позволяющие подстраиваться под разные условия трассы.