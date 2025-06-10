Раймонд Кальюлайд: у пророссийских депутатов Рийгикогу не должно быть доступа к гостайне

«Действующий закон гарантирует всем членам Рийгикогу право доступа к государственным секретам. В будущем член Рийгикогу также должен будет пройти проверку биографических данных для доступа к государственным секретам. Изменяя закон, мы закрываем черный ход, через который враждебные Эстонии силы могли бы получить доступ к информации, которая является чувствительной для безопасности Эстонии», - пояснил член фракции соцдемов Раймонд Кальюлайд.

По его словам, это предложение мотивировано изменившейся ситуацией в сфере безопасности и пророссийскими настроениями некоторых депутатов. «Поскольку нет уверенности в том, что все избранные в парламент люди разделяют ценности, которые являются самоочевидными с точки зрения государственной безопасности Эстонии, Рийгикогу должен подумать об изменении внутренней организации своей работы», - заявил Кальюлайд. Кальюлайд приводит в пример, в частности, недавнее заметное заявление члена Рийгикогу о том, что лидер российского режима Путин до сих пор в целом действовал сбалансированно.

«После того, как я в течение последних шести лет занимался в Рийгикогу в основном внешней политикой и политикой безопасности, такая оценка Путина для меня одновременно и печальна, и шокирующа. Развязанная Путиным война унесла сотни тысяч жизней в Украине. Среди погибших и раненых, помимо представителей украинских вооруженных сил, есть простые украинские мужчины, женщины и многочисленные дети. Поведение России и ее очевидные военные преступления в целом нельзя назвать сбалансированными. Россия также неоднократно угрожала Эстонии и миру ядерной войной», - сказал Кальюлайд.

По его словам, защитники российского режима и его лидера способствуют распространению террористических российских нарративов, являясь инструментами для подрывной деятельности России. Такие люди не должны иметь автоматического доступа к государственной тайне.