БОРИС ТУХ «Восход богов»: пройти через ад дважды

И - снова о форме «Восхода богов». Именно от того, что суть этих «богов», уверенных в праве на всемогущество - страшная и злобная архаика, здесь потребовалось слияние очень разных театральных систем, от модерна уходя в прошлое, в самые основы, в античную трагедию, причем в первоначальной ее форме: Корифей (Голос) и Хор (актрисы, играющие Анну, Вишню и Яну). В финале спектакля звучит музыка, звучит песня - как в античном театре, когда - какой бы трагической не была участь героев, заканчивалось песней и ритуальным танцем перед жертвенником Дионису. И сами пьеса и спектакль существуют одновременно по законам драматической и музыкальной форм, их музыкальность в том, как главная тема вырастает из всей атмосферы сценического действа, из боли, страза, ненависти и любви, из звуков и столкновений - и начинает звучать в полную силу.

В работе над этой постановкой сложилось братство (или сестринство) между всеми, кто ее создавал, эстонскими и русскими творческими людьми. И она стала последней премьерой, выпущенной театром, носящим название Русский театр Эстонии. Что дальше - не знаю. Сохранится ли то лучшее, что было достигнуто за эти годы. Сохранится ли зрительская любовь?

А ведь главная тема «Восхода богов», невзирая на весь трагизм происходящего все-таки любовь. Во имя которой Яна и Вишня продираются сквозь ужасы ада, спасая своих детей. И любовь Анны; за пять лет их «невозможной» любви Мантас создал Анну, какая она есть сегодня, и сам же в ней поселился.

А любовь и человечность идут рука об руку. Об этом - финальный монолог Анны мистической, так прекрасно сыгранный Анной Сергеевой и Катариной Лаук. Монолог о том, что даже к самому мерзкому, самому кровавому существу вдруг начинаешь испытывать жалость. (Для меня здесь возникает перекличка с финалом великого фильма Элема Климова «Иди и смотри».)