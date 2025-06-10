Мошенники сообщили мужчине о лотерейном выигрыше и в итоге выманили у него крупную сумму

Потерпевший так и сделал, а чуть позже обнаружил, что с его банковского счета на чей-то расчетный счет было переведено 500 евро, а также было зарезервировано около 700 евро. Также с его счета было совершено два карточных платежа на общую сумму в 70 евро. Полиция расследует точные обстоятельства мошенничества в рамках уголовного производства.