Стрельба в австрийском Граце: в школе погибли девять человек и нападавший. Стрелял 21-летний бывший ученик

В результате стрельбы в старшей школе в австрийском Граце погибли девять человек, заявил в ходе пресс-конференции министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер. По данным властей, огонь открыл 21-летний местный житель, который ранее учился в этой школе, после нападения он покончил с собой, пишет Русская Служба Би-би-си.
Власти уточняют, что среди убитых было шесть человек женского пола и трое мужского, однако до сих пор неясно, сколько из них были детьми, а сколько взрослыми.
Ранее сообщалось, что в числе погибших один учитель.
Имя нападавшего, который покончил с собой на месте трагедии, по-прежнему не называется, но полиция сообщила, что это 21-летний австриец, житель окрестностей Граца.
По одной из версий, нападение могло быть с этим как-либо связано. Однако представители полицейского департамента подчеркивают, что расследование только началось и делать какие-либо выводы о мотивах пока нельзя.
На месте преступления обнаружены два пистолета, из чего следует, что нападавший, вероятно, вел стрельбу из двух стволов.
Представители властей сообщили, что оружие принадлежало нападавшему на законных основаниях. Кроме этих двух единиц, у него также была лицензия на другое огнестрельное оружие.
В поле зрения полиции стрелок раньше не попадал.
Тело нападавшего было найдено в одном из школьных туалетов.
Глава МВД Австрии также сообщил в ходе дневной пресс-конференции, что 12 человек получили тяжелые ранения. Ранее австрийские СМИ сообщали о 30 пострадавших, доставленных в больницы.
Канцлер Австрии Кристиан Стокер объявил трехдневный национальный траур по всей стране, который начнется в среду с минуты молчания.
Что еще известно о нападении
Инцидент произошел в 10 утра по местному времени. Сообщалось, что нападавший открыл стрельбу по двум классам, а затем покончил с собой.
Свидетельств очевидцев о том, что именно происходило в школе в момент нападения, пока нет.
Однако таблоид Kronen Zeitung пишет, что их корреспонденту удалось поговорить с мужем одной из учительниц школы. Он рассказал, что с началом стрельбы его супруга вместе с учениками забаррикадировалась в классе.
Имена жертв тоже не называются.
«Я живу через дорогу в жилом комплексе и знаю нескольких детей, которые посещают эту школу. Для меня это огромный шок. Надеюсь, со всеми все в порядке», - цитирует австрийская пресса 22-летнего Марка Нолдена.
Представители полиции сообщили, что школа была оцеплена за 17 минут после получения сигнала тревоги.
Наряду с обычными группами реагирования, в район школы BORG было направлено специализированное тактическое подразделение Cobra, которое занимается случаями нападений с большим числом жертв и захватом заложников.
«Все экстренные службы действуют с осторожностью», - заявила мэр Граца Элке Кар утром.
По ее словам, приехавшие к школе родители встречаются со своими детьми в одном из ближайших административных помещений.
Медики развернули пункт первой помощи раненым в расположенном рядом со школой концертно-выставочном зале.
Реакция властей
Правительство Австрии также отреагировало на стрельбу: канцлер Кристиан Стокер отменил свои встречи на день и выехал в Грац.
Он охарактеризовал нападение как национальную трагедию, которая ударила в самое сердце страны.
«Это были молодые люди, у которых вся жизнь была впереди. И учителя, которые сопровождали их в этом путешествии», - заявил Стокер.
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен написала на платформе Х, что события в Граце ужасают.
«Школы - это символ молодости, надежды и будущего. Трудно выносить, когда школы становятся эпицентрами смерти и насилия», - сказала она.
Подобные трагедии в школах - большая редкость для Австрии.
Министр образования страны Кристоф Видеркер заявил, что отменил все свои рабочие планы и направляется в Грац.
Грац - второй по величине город Австрии, расположенный примерно в 200 км от Вены.