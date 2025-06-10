Стрельба в австрийском Граце: в школе погибли девять человек и нападавший. Стрелял 21-летний бывший ученик

Власти уточняют, что среди убитых было шесть человек женского пола и трое мужского, однако до сих пор неясно, сколько из них были детьми, а сколько взрослыми.

Ранее сообщалось, что в числе погибших один учитель.

Имя нападавшего, который покончил с собой на месте трагедии, по-прежнему не называется, но полиция сообщила, что это 21-летний австриец, житель окрестностей Граца.

По одной из версий, нападение могло быть с этим как-либо связано. Однако представители полицейского департамента подчеркивают, что расследование только началось и делать какие-либо выводы о мотивах пока нельзя.

На месте преступления обнаружены два пистолета, из чего следует, что нападавший, вероятно, вел стрельбу из двух стволов.

Представители властей сообщили, что оружие принадлежало нападавшему на законных основаниях. Кроме этих двух единиц, у него также была лицензия на другое огнестрельное оружие.

В поле зрения полиции стрелок раньше не попадал.

Тело нападавшего было найдено в одном из школьных туалетов.

Глава МВД Австрии также сообщил в ходе дневной пресс-конференции, что 12 человек получили тяжелые ранения. Ранее австрийские СМИ сообщали о 30 пострадавших, доставленных в больницы.

Канцлер Австрии Кристиан Стокер объявил трехдневный национальный траур по всей стране, который начнется в среду с минуты молчания.

Полиция на месте происшествия. Фото: AFP

Что еще известно о нападении