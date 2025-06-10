Стрельба в школе в австрийском городе Грац: погибли десять человек, включая нападавшего

По данным источников австрийских СМИ, ранения разной степени тяжести получили десятки человек, по меньшей мере, 30 из них доставлены в больницу.

Полиция полагает, что среди жертв есть дети и учителя, но точной информации о погибших пока нет.

Австрийский государственный вещатель ORF передает со ссылкой на местную полицию, что в стрельбе подозревается один из учеников, который, предположительно, после нападения покончил с собой.

Однако пока нет точных данных о том, был ли подозреваемый нынешним или бывшим учеником этой школы.

По данным Kronen Zeitung, тело подозреваемого было найдено в одном из школьных туалетов. Сообщается, что он открыл стрельбу по двум классам.

Kronen Zeitung пишет, что их корреспонденту удалось поговорить с мужем одной из учительниц школы. Он рассказал, что его супруга вместе с учениками забаррикадировалась в классе.

Полиция на месте происшествия. Фото: AFP

«Я живу через дорогу в жилом комплексе и знаю нескольких детей, которые посещают эту школу. Для меня это огромный шок. Надеюсь, со всеми все в порядке», - цитирует австрийская пресса 22-летнего Марка Нолдена.

Полиция подтвердила, что, наряду с обычными группами реагирования, в район школы BORG было направлено специализированное тактическое подразделение Cobra, которое занимается случаями нападений с большим числом жертв и захватом заложников.

«Все экстренные службы действуют с осторожностью», - заявила мэр Кар.