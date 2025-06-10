Стрельба в школе в австрийском городе Грац: погибли десять человек, включая нападавшего

В результате стрельбы в старшей школе в австрийском Граце погибли по меньшей мере десять человек, в том числе подозреваемый в нападении, сообщила мэр города Эльке Кар.
По данным источников австрийских СМИ, ранения разной степени тяжести получили десятки человек, по меньшей мере, 30 из них доставлены в больницу.
Полиция полагает, что среди жертв есть дети и учителя, но точной информации о погибших пока нет.
Австрийский государственный вещатель ORF передает со ссылкой на местную полицию, что в стрельбе подозревается один из учеников, который, предположительно, после нападения покончил с собой.
Однако пока нет точных данных о том, был ли подозреваемый нынешним или бывшим учеником этой школы.
По данным Kronen Zeitung, тело подозреваемого было найдено в одном из школьных туалетов. Сообщается, что он открыл стрельбу по двум классам.
Kronen Zeitung пишет, что их корреспонденту удалось поговорить с мужем одной из учительниц школы. Он рассказал, что его супруга вместе с учениками забаррикадировалась в классе.
«Я живу через дорогу в жилом комплексе и знаю нескольких детей, которые посещают эту школу. Для меня это огромный шок. Надеюсь, со всеми все в порядке», - цитирует австрийская пресса 22-летнего Марка Нолдена.
Полиция подтвердила, что, наряду с обычными группами реагирования, в район школы BORG было направлено специализированное тактическое подразделение Cobra, которое занимается случаями нападений с большим числом жертв и захватом заложников.
«Все экстренные службы действуют с осторожностью», - заявила мэр Кар.
По ее словам, приехавшие к школе родители встречаются со своими детьми в одном из ближайших административных помещений.
Медики развернули пункт первой помощи раненым в расположенном рядом со школой концертно-выставочном зале.
Правительство Австрии также отреагировало на стрельбу: канцлер Кристиан Стокер отменил свои встречи на день и выехал в Грац.
Он охарактеризовал нападение как национальную трагедию, которая ударила в самое сердце страны.
«Это были молодые люди, у которых вся жизнь была впереди. И учителя, которые сопровождали их в этом путешествии», - заявил Стокер.
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен написала на платформе Х, что события в Граце ужасают.
«Школы - это символ молодости, надежды и будущего. Трудно выносить, когда школы становятся эпицентрами смерти и насилия», - сказала она.
Подобные трагедии в школах - большая редкость для Австрии.
Министр образования страны Кристоф Видеркер заявил, что отменил все свои рабочие планы и направляется в Грац.
Грац - второй по величине город Австрии, расположенный примерно в 200 км от Вены.
Информация продолжает поступать.