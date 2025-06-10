В школе в Австрии произошла стрельба. Погибли не менее девяти человек

По данным источников, более десяти человек получили ранения.

Полиция полагает, что среди жертв есть дети и учителя, но точной информации о погибших пока нет.

Австрийский государственный вещатель ORF передает со ссылкой на местную полицию, что в стрельбе подозревается один из учеников, который, предположительно, после нападения покончил с собой.

По данным Kronen Zeitung, его тело было найдено в одном из школьных туалетов. Сообщается, что он открыл стрельбу по двум классам.

Полиция подтвердила, что, наряду с обычными группами реагирования, в район школы BORG было направлено специализированное тактическое подразделение Cobra, которое занимается случаями нападений с большим числом жертв и захватом заложников.

Правительство также отреагировало на стрельбу: канцлер Кристиан Стокер отменил свои встречи на день. Сообщается, что министр внутренних дел направляется в Грац.

Kronen Zeitung пишет, что их корреспонденту удалось поговорить с мужем одной из учительниц школы. Он рассказал, что его супруга вместе с учениками забаррикадировалась в одном из классов.

Медики развернули пункт первой помощи раненым в расположенном рядом со школой концертно-выставочном зале. Больницы города готовы к приему пострадавших.

Грац - второй по величине город Австрии, расположенный примерно в 200 км от Вены.