Парижская Олимпиада принесла рекордную прибыль

В прошлом году Париж готовился к проведению Олимпиады и никто не ожидал получить столь высокую прибыль.

Прибыль, полученная от проведения Олимпийских игр в Париже, оказалась втрое выше прогнозируемого показателя. Организаторы сообщили, что итоговая сумма достигла как минимум 76 миллионов евро, хотя еще в декабре речь шла о 26,8 миллиона евро.