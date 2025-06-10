Парижская Олимпиада принесла рекордную прибыль

Прибыль, полученная от проведения Олимпийских игр в Париже, оказалась втрое выше прогнозируемого показателя. Организаторы сообщили, что итоговая сумма достигла как минимум 76 миллионов евро, хотя еще в декабре речь шла о 26,8 миллиона евро.
«Это стало возможным после заключения всех крупных контрактов», – заявил исполнительный директор по административным и финансовым вопросам Оргкомитета Игр-2024 Фабрис Лакруа в интервью RMC Sport.
Управлять сверхдоходами будет Благотворительный фонд Игр в Париже: часть средств планируется направить на проведение дня Парижских игр в течение трех лет подряд (этот вопрос еще рассмотрят в городском совете); оставшаяся сумма пойдет на различные спортивные проекты выплату премий ряду спортсменов.