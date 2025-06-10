Поддельные чеки и счета от теневых фирм: Эстония ежегодно недополучает почти 100 млн евро налога с оборота

Согласно анализу рисков, проведенному Налогово-таможенным департаментом (НТД), около 19 500 предприятий наносят государству ущерб по налогу с оборота в общей сложности на 94 миллиона евро.
Юридические лица, у которых имеются риски по налогу с оборота, составляют 6% от всех предприятий Эстонии. Это обозначает, что большинство предпринимателей в государстве знают о действующих правилах и трудятся соответственно им.
По словам руководителя по работе с рисками в сфере налога с оборота Кристи Вескус, департамент тщательно изучил в прошлом году почти 11 000 представленных деклараций об обороте.
«Мы связались с предпринимателями из-за аномалий, выявленных в их декларациях как с целью уточнения задекларированной информации, так и для привлечения внимания к возможным ошибкам. Обязанность предприятий по уплате налога с оборота увеличилась в результате наших контактов почти на 53 миллиона евро по сравнению с первоначально задекларированными данными», – сказала она.
Рекомендации, как избежать непреднамеренных ошибок и попадания под налоговую проверку:
- Оцифруйте, а также автоматизируйте свой бухгалтерский и налоговый учёт при помощи электронных счетов;
- Воспользуйтесь возможностью подать декларацию по налогу с оборота одним кликом мышки прямо из бухгалтерского программного обеспечения посредством X-tee с помощью прямого обмена данными между устройствами;
- Заранее свяжитесь с НТД для того, чтобы получить налоговую консультацию, а также ознакомьтесь с подробными инструкциями и веб-курсами, представленными на сайте ведомства.
Большинство предпринимателей, с которыми связывается НТД, добровольно исправляют свои ошибки в декларациях, когда на них указывают как на возможные недостатки. В таких случаях у департамента нет причин начинать производства, такие обременительные для самого налогоплательщика.
Наибольшее количество ошибок было выявлено при анализе обоснованности требований о возврате налога с оборота. Предприятия вынуждены были исправить в 2024 году данные более чем в 1270 случаях, на общую сумму 28 миллионов евро.
«Наиболее распространенное нарушение при вычете входного налога с оборота, на основании которого возникает необоснованные требования о возврате, касается декларирования в качестве сводной суммы налога с оборота с покупок на сумму менее 1000 евро, согласно закону не выделяемая отдельно по счетам и партнерам по сделкам. Мы часто выясняем в ходе поиска ответа на этот вопрос, что счетов за покупки на такую сумму просто не существует. Мы выявили в прошлом году такие нарушения почти у 360 предприятий на общую сумму более 14 миллионов евро», – сказала руководитель по работе с рисками в сфере налога с оборота Кристи Вескус.
Вычет входного налога с оборота на основании фиктивных счетов является наиболее частым мошенничеством в этой сфере, к которому прибегают сознательно. Для того, чтобы это осуществить, например, выставляют счета от теневых фирм и «фабрик счетов», используют различные мнимые сделки и в массовом порядке подделывают чеки об уплате наличными, применяемые в розничной торговле. НТД выявил в прошлом году почти 230 случаев, когда необоснованный входной налог с оборота пытались вычесть на основании фиктивных счетов, в следствии чего он назначил к уплате сумму около 8 миллионов евро.
Как и в предыдущие годы, по-прежнему уклоняются от уплаты налогов, не декларируя их. Это может быть как самой распространенной ошибкой, причиной которой является незнание правил учета налога с оборота, так и осознанное уклонение от его уплаты; при этом предприятия наносят государству ущерб от сокрытия налога с оборота в размере около 39 миллионов евро в год. Предприятия розничной торговли, сферы услуг и строительства, в которых больше других используются наличные, являются лицами, скрывающими оборот чаще других. НТД выявил в 2024 году сокрытие оборота у 1600 коммерческих объединений, чья обязанность по уплате налога увеличилась на 24 миллиона евро.
Отказ от регистрации предприятия в качестве обязанного по налогу с оборота является одним из распространенных способов сокрытия оборота. Предприятие часто распределяет свой оборот между несколькими коммерческими объединениями для того, чтобы не превышать предельную ставку в размере 40 000 евро в год, по достижению которой предусматривается названная регистрация.
«НТД, выявляя в ходе производства подобные случаи, считает все единицы, действующие таким образом, одним хозяйственным субъектом – мы складываем обороты и суммарно зачитываем достижение предельной ставки по обороту всех единиц, связанных с этим предприятием», – сказала руководитель по работе с рисками в сфере налога с оборота Кристи Вескус.
Коммерческие объединения часто не декларируют как сделки, совершённые между собой, так и суммы, полученные через банк. Это создает проблемы для обеих сторон сделки. Например, у покупателя нет надежды на быстрое удовлетворение требования о возврате налога с оборота, если он задекларирует приобретение и запросит указанный возврат в одном периоде, а продавец не сделает это в тот же срок.
Различное отражение сделок или их отсутствие среди совершенных является одной из причин, почему НТД обращается часто к предпринимателям – партнерам по сделкам.