Поддельные чеки и счета от теневых фирм: Эстония ежегодно недополучает почти 100 млн евро налога с оборота

Как и в предыдущие годы, по-прежнему уклоняются от уплаты налогов, не декларируя их. Это может быть как самой распространенной ошибкой, причиной которой является незнание правил учета налога с оборота, так и осознанное уклонение от его уплаты; при этом предприятия наносят государству ущерб от сокрытия налога с оборота в размере около 39 миллионов евро в год. Предприятия розничной торговли, сферы услуг и строительства, в которых больше других используются наличные, являются лицами, скрывающими оборот чаще других. НТД выявил в 2024 году сокрытие оборота у 1600 коммерческих объединений, чья обязанность по уплате налога увеличилась на 24 миллиона евро.

Отказ от регистрации предприятия в качестве обязанного по налогу с оборота является одним из распространенных способов сокрытия оборота. Предприятие часто распределяет свой оборот между несколькими коммерческими объединениями для того, чтобы не превышать предельную ставку в размере 40 000 евро в год, по достижению которой предусматривается названная регистрация.

«НТД, выявляя в ходе производства подобные случаи, считает все единицы, действующие таким образом, одним хозяйственным субъектом – мы складываем обороты и суммарно зачитываем достижение предельной ставки по обороту всех единиц, связанных с этим предприятием», – сказала руководитель по работе с рисками в сфере налога с оборота Кристи Вескус.

Коммерческие объединения часто не декларируют как сделки, совершённые между собой, так и суммы, полученные через банк. Это создает проблемы для обеих сторон сделки. Например, у покупателя нет надежды на быстрое удовлетворение требования о возврате налога с оборота, если он задекларирует приобретение и запросит указанный возврат в одном периоде, а продавец не сделает это в тот же срок.