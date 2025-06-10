В дни Праздника песни и танца запустят маршрутные автобусы, общественный транспорт будет бесплатным для всех

Для успешного проведения XXVIII Праздника песни и XXI Праздника танца Iseoma, которые пройдут в Таллинне с 3 по 6 июля, город внесет ряд изменений в организацию движения и работу общественного транспорта, чтобы обеспечить участникам безопасное и удобное передвижение. Общественный транспорт Таллинна во время большого праздника - с 3 по 6 июля - будет бесплатным для всех пассажиров. Вся информация и схемы, связанные с транспортом на время праздника, собраны на сайте организации праздника.
Вице-мэр Таллинна Кристьян Ярван подчеркнул, что организация Праздника песни и танца - большая честь для города. «Мы сделаем все возможное, чтобы праздник прошел гладко и безопасно. Чтобы люди в период проведения праздника предпочитали для передвижения общественный транспорт, с 3 по 6 июля он будет бесплатным для всех», - сказал он.
«Кроме того, мы увеличим пропускную способность общественного транспорта, уплотним расписание и запустим специальные автобусные линии, соединяющие места проведения праздника с центром города. Призываем людей добираться на праздник пешком, на велосипеде или на общественном транспорте - так мы вместе поможем сделать движение более плавным и и обеспечить комфорт и удовольствие от праздника», - добавил Ярван.
Организация движения во время Праздника танца
С пятницы, 27 июня, в районе центрального стадиона «Калев» будет временно ограничено движение на нескольких улицах. Ограничения частично или полностью коснутся улиц Выйстлусе, Стаадиони, Пюссироху, Херне и Тоонела-теэ. Проезд будет разрешен для жителей закрытых участков и транспортных средств со специальными разрешениями организаторов.
В четверг, 3 июля, с 12:00 до 23:00 и в пятницу, 4 июля, с 9:00 до 22:00, в связи с выступлениями Праздника танца будет полностью перекрыта улица Юхкентали. Проезд будет разрешен только для общественного транспорта и транспортных средств со специальными разрешениями организаторов.
Организация движения во время шествия и Праздника песни
В субботу, 5 июля, в день Праздника песни, во время шествия от центра города к Певческому полю и большого концерта, с 8:30 до 18:00 для обычного транспорта будет закрыт центр города, а также Нарвское шоссе. Движение будет перенаправлено на Рейди-теэ и Пирита-теэ, при этом полоса Пирита-теэ со стороны моря станет двусторонней.
Участок Нарвского шоссе между улицей Петроолеуми и Смуули-теэ останется закрытым для обычного движения 6 июля до 01:00 ночи. Дороги будут поэтапно открываться сразу после завершения шествия и концертов.
В субботу, 5 июля, из-за шествия и концерта будут изменены маршруты движения автобусов № 1, 2, 3, 5, 16, 18, 18А, 20, 20А, 21, 21B, 23, 24, 25, 29, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 41B, 42, 44, 49, 54, 60, 63, 66, 67, 73, 81 и 83. Трамвайное движение также будет приостановлено на время шествия. На отмененных остановках будет размещена информация о временных изменениях. Ознакомиться с расписанием и изменениями можно на сайте транспорта Таллинна.
В воскресенье, 6 июля, состоится второй день большого концерта Праздника песни. 7 июля с 12:30 и до 00:30 для движения будет закрыт участок Нарвского шоссе между улицами Петроолеуми и Ору, а также Пирита-теэ в направлении из города. Движение по Пирита-теэ будет обеспечено в обоих направлениях по полосе со стороны моря.
С 21:00 до 22:30 изменятся маршруты автобусов № 1, 34, 35, 38, 40, 44, 49, 60, 63 и 66, а автобус № 5 будет следовать по измененному маршруту до конца дня.
Дополнительный общественный транспорт во время праздника
Во время Праздника песни и танца будут запущены три специальных автобусных линии, чтобы обеспечить удобный и бесперебойный доступ к местам проведения мероприятий. Две линии будут курсировать напрямую из центра города: специальный маршрут № 70 будет доставлять зрителей 3 и 4 июля из центра Таллинна и от автовокзала к месту проведения Праздника танца.
Специальный маршрут № 80 будет работать 5 и 6 июля и обслуживать гостей, направляющихся на Певческое поле из центра города, от автовокзала и района железнодорожной станции «Юлемисте».
Третий маршрут № 90 также будет работать 5 и 6 июля и соединит Певческое поле с парковкой у музея KUMU, куда будут направлены автобусы творческих коллективов, а также с автобусной остановкой «Куму» на Лаагна-теэ.
5 и 6 июля, в дни проведения концертов, специальные маршруты № 80 и 90, а также все городские автобусные линии, следующие в объезд по Нарвскому шоссе, будут останавливаться на временных остановках Праздника песни, расположенных в районе перекрестка улицы Ю. Смуули и Нарвского шоссе. На этом участке будут обустроены временные посадочные зоны с доступными платформами, обеспечивающими удобную посадку и высадку пассажиров.
Кроме того, 5 и 6 июля, в дни концертов Праздника песни, будет уплотнено расписание движения ряда автобусных маршрутов (1, 5, 8, 35, 42, 60, 81 и 83) и трамвайных линий (1 и 3).
В вечернее время в дни концертов Праздника песни будет направлено максимальное количество свободных трамваев маршрутов № 1 и 3 в сторону Кадриорга, чтобы обеспечить вывоз зрителей в центр города и к Балтийскому вокзалу, откуда гости из других регионов смогут продолжить путь на специальных поездах Elron. Для поездок в направлении центра города рекомендуется пользоваться трамваями, отправляющимися от остановок «Кадриорг» и «Поска».
Вечером 5 и 6 июля, в дни концертов в направлении Виймси будут организованы дополнительные автобусы, отправляющиеся от временной остановки Певческого поля у Морских ворот. В направлении Ласнамяэ дополнительные автобусы будут отходить от временной остановки Праздника у ворот Мяэ. Эти маршруты помогут участникам и зрителям добраться домой. Кроме того, в ночь с воскресенья на понедельник в порядке исключения будут запущены ночные автобусы.
Вся информация, связанная с Праздником танца и песни, включая схемы движения и транспортные изменения, собрана на сайте www.tallinn.ee/laulupidu. Помимо этого, город Таллинн поддерживает Праздник песни и танца рекламной кампанией, призывающей гостей добираться на мероприятия пешком, на велосипеде или пользоваться общественным транспортом.