В дни Праздника песни и танца запустят маршрутные автобусы, общественный транспорт будет бесплатным для всех

Вице-мэр Таллинна Кристьян Ярван подчеркнул, что организация Праздника песни и танца - большая честь для города. «Мы сделаем все возможное, чтобы праздник прошел гладко и безопасно. Чтобы люди в период проведения праздника предпочитали для передвижения общественный транспорт, с 3 по 6 июля он будет бесплатным для всех», - сказал он.

«Кроме того, мы увеличим пропускную способность общественного транспорта, уплотним расписание и запустим специальные автобусные линии, соединяющие места проведения праздника с центром города. Призываем людей добираться на праздник пешком, на велосипеде или на общественном транспорте - так мы вместе поможем сделать движение более плавным и и обеспечить комфорт и удовольствие от праздника», - добавил Ярван.

Организация движения во время Праздника танца

С пятницы, 27 июня, в районе центрального стадиона «Калев» будет временно ограничено движение на нескольких улицах. Ограничения частично или полностью коснутся улиц Выйстлусе, Стаадиони, Пюссироху, Херне и Тоонела-теэ. Проезд будет разрешен для жителей закрытых участков и транспортных средств со специальными разрешениями организаторов.

В четверг, 3 июля, с 12:00 до 23:00 и в пятницу, 4 июля, с 9:00 до 22:00, в связи с выступлениями Праздника танца будет полностью перекрыта улица Юхкентали. Проезд будет разрешен только для общественного транспорта и транспортных средств со специальными разрешениями организаторов.

Организация движения во время шествия и Праздника песни