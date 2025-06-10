Что такое воинствующая демократия и почему она важна для понимания происходящего в Европе

Конечно, популярность праворадикальных сил в Европе и других странах связана с глобальным кризисом доверия к политике и системным институтам. Критики «воинствующей демократии» справедливо заявляют, что различные запреты и ограничения не способствуют укреплению этого доверия. Есть мнение, что, может быть, стоило бы дать популистам выиграть, чтобы продемонстрировать населению, что они не справятся со своими задачами, находясь у власти, говорит Юсупов. Но и к этой стратегии есть вопросы.

Даже если ультраправая партия плохо справится с управлением, у нее все равно будут способы закрепить свою власть на будущее, например, захватом СМИ, и тем самым нанести вред демократической системе, отмечает Франка Физель. Она приводит в пример Польшу: когда коалиция во главе с Дональдом Туском сместила правопопулистскую партию «Право и справедливость», ей не удалось выполнить некоторые из своих предвыборных обещаний из-за того, что остальная система работала против них.

«Чтобы по-настоящему защитить демократию, нужно перейти от тушения пожаров к профилактике», - считает румынский политический эксперт Майлз Мафтиан. Это означает укрепление институтов путем искоренения коррупции, повышения прозрачности и приверженности верховенству закона.

Алекс Юсупов предлагает такую меру как «системный популизм». Современные европейские правительства часто критикуют за неповоротливость и недееспособность - поэтому им нужно отказаться от технократизма и научиться быстро принимать волевые решения.