Эксперт по страхованию: безопасность на дорогах начинается со здравого смысла каждого участника дорожного движения

«Закон о дорожном движении определяет правила, однако ни один закон не может предусмотреть все возможные ситуации или заменить персональную ответственность каждого человека», - говорит Ярв, добавляя, что здравый смысл в дорожном движении зачастую более важен, чем выученный наизусть параграф закона.

«Если мы видим, что у пешеходного перехода нерешительно стоит родитель с детской коляской или пожилой человек, не нужно ждать, чтобы они шагнули на зебру перед приближающимся автомобилем, - отмечает Теэт Ярв. - Остановившись и уступив дорогу, мы не просто исполняем требования закона, но и попросту проявляем вежливость по отношению к другим участникам дорожного движения. Если дорожные условия посредственные или дорога узкая и извилистая, не нужно непременно стремиться придерживаться максимальной разрешенной скорости. Лучше задаться вопросом, действительно ли езда на скорости 90 километров в час будет безопасной для меня самого и остальных».

Слишком уж часто после дорожно-транспортных происшествий люди оправдываются тем, что было скользко, дерево было слишком близко к дороге, плохо был виден знак, пешеход должен был быть повнимательнее или что все остальные тоже ехали быстрее разрешенного. «Конечно, не исключены и недочеты в инфраструктуре, и не все участники дорожного движения ведут себя образцово, но это нужно обязательно учитывать каждому: водителю машины, велосипедисту и пешеходу», - добавил Ярв.