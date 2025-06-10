Эксперт по страхованию: безопасность на дорогах начинается со здравого смысла каждого участника дорожного движения

Дорожная безопасность является общей ответственностью всех участников дорожного движения и все они, начиная с водителей автомобилей и заканчивая пешеходами, должны делать все от себя зависящее для предотвращения дорожно-транспортных происшествий, пишет руководитель группы рассмотрения ущербов транспортных средств PZU Kindlustus Теэт Ярв.
За первые пять месяцев текущего года по данным Департамента транспорта Эстонии произошло 477 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 535 и погибли 12 человек.
Всего произошло на 126 ДТП меньше, чем за аналогичный период прошлого года, количество людей, получивших травмы, было на 149 меньше, и на двое меньше было погибших. Тем не менее, и эти цифры удручают.
По-прежнему среди дорожно-транспортных происшествий доминируют выезды на автомобиле с дорожного покрытия и наезды на препятствия, а также столкновения транспортных средств. Затем следуют столкновения с пешеходами.
В последние годы дорожная статистика становится все плачевнее, а новости о трагических происшествиях и комментарии в социальных сетях указывают на тревожную тенденцию - все чаще люди видят причины несчастных случаев в инфраструктуре, разметке или других участниках дорожного движения, не подвергая критике собственное поведение за рулем автомобиля, при передвижении на велосипеде или пешком.
«Качественная инфраструктура, понятные дорожные знаки и эффективный контроль за соблюдением правил важны, однако они не компенсируют беспечность, спешку, невнимательность или хамство участников дорожного движения», - говорит Теэт Ярв.
Большинство ДТП происходит в ситуациях, когда установлены все необходимые дорожные знаки, при хороших дорожных и погодных условиях и разумной предельной скорости. Несмотря на это есть водители, которые решают совершать обгоны, превышать скорость или пользоваться смартфоном с полной уверенностью, что это не отвлечет их внимание от дороги. Ценой каждой из этих ошибок может стать чья-то жизнь.
«Закон о дорожном движении определяет правила, однако ни один закон не может предусмотреть все возможные ситуации или заменить персональную ответственность каждого человека», - говорит Ярв, добавляя, что здравый смысл в дорожном движении зачастую более важен, чем выученный наизусть параграф закона.
«Если мы видим, что у пешеходного перехода нерешительно стоит родитель с детской коляской или пожилой человек, не нужно ждать, чтобы они шагнули на зебру перед приближающимся автомобилем, - отмечает Теэт Ярв. - Остановившись и уступив дорогу, мы не просто исполняем требования закона, но и попросту проявляем вежливость по отношению к другим участникам дорожного движения. Если дорожные условия посредственные или дорога узкая и извилистая, не нужно непременно стремиться придерживаться максимальной разрешенной скорости. Лучше задаться вопросом, действительно ли езда на скорости 90 километров в час будет безопасной для меня самого и остальных».
Слишком уж часто после дорожно-транспортных происшествий люди оправдываются тем, что было скользко, дерево было слишком близко к дороге, плохо был виден знак, пешеход должен был быть повнимательнее или что все остальные тоже ехали быстрее разрешенного. «Конечно, не исключены и недочеты в инфраструктуре, и не все участники дорожного движения ведут себя образцово, но это нужно обязательно учитывать каждому: водителю машины, велосипедисту и пешеходу», - добавил Ярв.
«Вместо того, чтобы винить других, гораздо лучше задуматься о том, всегда ли мы сами поступаем правильно? Останавливаемся ли в ситуациях, которые этого требуют? Уступаем ли водителю, который хочет повернуть со второстепенной дороги или перестроиться перед нами? Делаем ли все от себя зависящее, чтобы обеспечить безопасность движения?», - спрашивает он.
Безопасность на дорогах - это не что-то абстрактное, что можно кому-то делегировать, а ежедневный осознанный выбор быть на дороге внимательным, терпеливым и ответственным. И делать это нужно не только ради себя самих, но и во имя жизни и безопасности окружающих. «Финалом дорожно-транспортного происшествия нередко становится не просто оформление документов, слишком уж часто ДТП ломают или отнимают жизни, разрушают семьи и оставляют на сердце раны, которые не затянутся никогда», - говорит Ярв.
Прежде чем винить извилистую дорогу или неожиданно оказавшегося в поле зрения пешехода, не стоит ли взглянуть в зеркало - действительно ли мы сами делаем все для того, чтобы несчастных случаев было меньше?
«Даже если все окружающие неправы, их неправота не оправдает нашей собственной небрежности. Разумное поведение на дороге и уважительное отношение к правилам и другим участникам дорожного движения - признаки неравнодушия», - сказал Теэт Ярв добавив, что только так можно построить безопасную культуру поведения на дороге и добиться того, чтобы на эстонских дорогах не погибало ни одного человека.