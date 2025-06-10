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Алексей Яшин: Партия реформ недовольна работой своих собственных вице-мэров в Таллинской горуправе

Перевод: Павел Соболев
Алексей Яшин.

Вице-мэр Таллинна Алексей Яшин («Ээсти 200») разъяснил сложившуюся ситуацию в Таллиннской мэрии. Яшин был удивлен тем, что Партия реформ затеяла общие маневры с Центристской партией за несколько месяцев до выборов.

«Последние несколько недель общественность с волнением наблюдает за препирательствами между партиями правящей коалиции в Таллине. Как и многие политические обозреватели, я удивлен, что за несколько месяцев до выборов предпринимаются маневры, которые поставят под угрозу продолжение работы всей городской власти», - написал Яшин в социальных сетях.

Он заявил, что нынешняя ситуация довольно запутанная, что характеризует пестрый стиль управления городом четырехпартийной коалиции и, в хорошем смысле, подчеркивает лучшие и худшие стороны представительной демократии.

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