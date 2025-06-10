Алексей Яшин: Партия реформ недовольна работой своих собственных вице-мэров в Таллинской горуправе

«Последние несколько недель общественность с волнением наблюдает за препирательствами между партиями правящей коалиции в Таллине. Как и многие политические обозреватели, я удивлен, что за несколько месяцев до выборов предпринимаются маневры, которые поставят под угрозу продолжение работы всей городской власти», - написал Яшин в социальных сетях.