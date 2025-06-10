Эксперт: из-за просроченного огнетушителя можно остаться без страхового возмещения

Если в автомобиле отсутствует исправный огнетушитель или противооткатные упоры, страховая компания может отказать в выплате компенсации или выплатить неполную сумму ущерба в случае аварии.

По словам руководителя эстонского филиала страхового общества Gjensidige Райдо Кирсисте, просроченный огнетушитель – вполне достаточная причина для отказа в страховой выплате.

Кирсисте отметил, что водители часто забывают проверить наличие и исправность средств безопасности в машине, поэтому ради безопасности всех участников движения полезно время от времени напоминать себе об этих правилах.

«Согласно действующему законодательству Эстонии, в каждом транспортном средстве должны быть: огнетушитель, знак аварийной остановки (треугольник), светоотражающий жилет и противооткатные упоры, которые особенно важны при наличии прицепа или замене колеса. Кроме того, в автомобилях, зарегистрированных на имя предприятия, должна быть аптечка», — отметил Кирсисте, по словам которого в договоре страхования Gjensidige специально подчеркивается: автомобиль должен соответствовать действующим требованиям безопасности. Неполное или просроченное оборудование может повлиять на выплату компенсации.

«Если, например, автомобиль загорится, а в момент происшествия в нем находится просроченный огнетушитель, который не работает должным образом, страховая компания может отказаться от выплаты компенсации или уменьшить ее сумму», – пояснил Кирсисте.

Он подчеркнул, что по истечении срока годности огнетушителя его надежность больше не гарантирована. Он может и не сломаться сразу, но его эффективность может снизиться, что может помешать тушению пожара и увеличить размер ущерба.

«Советуем проверять средства безопасности, включая огнетушитель и аптечку, как минимум раз в год. У огнетушителя нужно следить за сроком годности и показаниями манометра (если есть) – так вы будете уверены, что он сработает», – сказал Кирсисте.

По словам Кирсисте, если дорожно-транспортное происшествие случается в темное время суток, то особенно важно обеспечить видимость и безопасность себя и других участников дорожного движения.