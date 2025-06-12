«Этот переход идет слишком быстро»: молодой репетитор о своей работе, устаревшей школьной системе и возможностях ИИ

Семнадцатилетний Артем, ученик 11-го класса Кохтла-Ярвеской гимназии, не только сам успешно осваивает эстонский язык, но и преподает его младшим школьникам. Живя в Сомпа, он совмещает учебу, репетиторство, спорт и планы на будущее, демонстрируя, что целеустремленность и тайм-менеджмент - ключи к открытию многих дверей.
Сам Артем из небольшого поселка Сомпа в Ида-Вирумаа, каждый день садится на автобус, чтобы добраться до Кохтла-Ярвеской гимназии, где недавно успешно окончил 11-й класс. График у Артема плотный: помимо учебы и спорта молодой человек уже полтора года занимается репетиторством, помогая школьникам осваивать эстонский язык, математику и физику.
Артем вырос в русской семье, где дома говорят исключительно по-русски. Эстонский начал учить еще в начальной школе. «С первого класса я учился в классе с погружением, а в гимназии все предметы уже были полностью на эстонском», - вспоминает он. Артем с благодарностью вспоминает своего учителя эстонского в основной школе, благодаря кому язык стал для него не только доступным, но и любимым.
В 9-м классе Артем сдал экзамен на уровень B1, набрав аж 93 балла, а полтора года назад успешно прошел тестирование на B2, получив 80 баллов. Попытка сдать экзамен на C1 этой весной оказалась менее удачной - не хватило всего трех баллов, в основном из-за устной части. «Тема была - интернет и успеваемость, я говорил много, но, как мне сказали, нужен был более академический язык», - говорит Артем, который планирует пересдать экзамен осенью.
В Кохтла-Ярвеской гимназии, где обучение полностью ведется на эстонском, Артем ценит возможность общаться с эстонцами и русскими в одном классе. Это помогает практиковать язык в реальной среде, хотя, по его словам, настоящих друзей-эстонцев у него немного - скорее, есть приятели, с которыми он общается на эстонском.
«Школа дает достаточно, мы проводим там по восемь часов, все уроки на эстонском», - говорит он, добавляя, что в свободное время иногда читает, например, новости на эстонском, хотя делает это не специально, а потому что они просто попадаются. Свободное владение языком позволяет ему не только поддерживать диалог, но и преподавать его другим.
Полтора года назад Артем решил попробовать себя в роли репетитора. Сначала он брал совсем маленьких учеников, включая первоклассников, а в этом году уже готовил девятиклассника к экзамену по эстонскому языку. «Пробный экзамен он написал хорошо, на 57 баллов из 75, но устная часть у него не очень получилась», - рассказывает Артем, надеясь, что его ученик все же успешно сдал экзамен.
Помимо эстонского, он преподает математику и физику, что для него особенно близко, ведь эти предметы он любит с детства и постоянно участвует в олимпиадах. За учебный год у Артема было шесть учеников, и он проводил 8–9 уроков в неделю, что для школьника - серьезная нагрузка. Летом спрос на занятия снижается, но у него уже есть четыре новых ученика.
Артем тщательно планирует свое время, чтобы совмещать учебу, преподавание и личную жизнь. «Для этого всегда нужно правильно планировать свое время», - говорит он. Например, во вторник он заканчивает уроки в гимназии к 15:05, проводит три занятия с учениками, а затем идет на тренировку в спортзал.
В пятницу, когда у него всего три пары в школе, он выделяет день для отдыха. Спорт, особенно долгие велопрогулки на 100 километров и больше, помогает ему разгружаться ментально и физически. «Ты приходишь домой уставший, ложишься спать, и этот сон - самый прекрасный», - говорит Артем.
Родители поддерживают сына, хотя иногда переживают, что у него слишком большая нагрузка. «Они говорят: отдыхай, зачем ты на себя столько берешь?» - рассказывает он. Особенно сложно было, когда он совмещал учебу и преподавание с написанием исследовательской работы, которая отнимала много времени. Тем не менее Артем считает, что 11-й класс был самым трудным, а 12-й будет легче, так как там основное внимание уделяется подготовке к экзаменам.
Преподавание для Артема - не только способ заработка, но и источник вдохновения. Он берет 12 евро за час онлайн-уроков и 15 евро за контактные занятия. Заработанные деньги Артем частично тратит на текущие нужды, но большую часть копит - на права и переезд для учебы в университете, возможно, в Тарту или Таллине.
Молодежь не хочет учить язык, хочет уехать
Его планы на будущее связаны с наукой и образованием. Среди вариантов – физика и химия или математический анализ в Тартуском университете, инженерная специальность в Таллине. Преподавание тоже привлекает, но Артем трезво оценивает сложности профессии.
«Работать учителем трудно, нагрузка большая, а зарплата не очень высокая», - размышляет он. Мысли о переезде за границу тоже приходят ему в голову: Англия, Америка, Австралия, Германия или Финляндия кажутся привлекательными из-за возможностей и языковой близости. Однако он хотел бы остаться в Эстонии из-за культуры и языка, надеясь на улучшение ситуации в стране.
Артем активно использует искусственный интеллект для подготовки уроков, особенно по эстонскому языку. Он создает задания с помощью ChatGPT, задавая конкретные параметры, например, уровень ученика или использование определенных грамматических конструкций.
«ИИ нужно дать конкретный промпт, и он выдаст то, что тебе необходимо», - объясняет он. Платная версия ChatGPT, за которую он платит 20 евро в месяц, пишет на эстонском лучше, хотя иногда использует сленг, который приходится корректировать. Для математики и физики ИИ тоже помогает генерировать задачи, особенно если под рукой нет учебника. Артем замечает, что его ученики редко используют ИИ для домашних заданий, а если и делают это, то честно признаются, что не поняли тему, что позволяет ему объяснить материал заново.
Отношение Артема к переходу на эстонский язык в школах положительное, но он считает, что процесс идет слишком быстро. «Мы не должны быть отдельно, русские и эстонцы, но это все происходит слишком резко», - говорит он. В Ида-Вирумаа, где эстонский язык на улице почти не слышен, изучение ограничивается уроками, а практика с носителями языка минимальна.
Комментарий налогово-таможенного департамента
Если несовершеннолетний ребенок регулярно работает, например, частным репетитором, няней, помощником по дому, садовником или в другой сфере и получает за это доход, то это считается предпринимательской деятельностью. Как и любой другой доход, предпринимательский доход подлежит налогообложению независимо от возраста предпринимателя.
Самый гибкий, простой и удобный способ заниматься предпринимательством и предоставлять такие услуги другим физическим лицам - это использование предпринимательского счета. Это вариант без бюрократии и с низкими затратами, при котором не нужно беспокоиться о бухгалтерских отчетах, ежемесячных налоговых декларациях и уплате налогов - все происходит автоматически на основе операций по предпринимательскому счету.
С суммы, поступающей на предпринимательский счет, налоги автоматически удерживаются - это 20% плюс взнос в накопительную пенсию в зависимости от выбранной ставки. Это включает подоходный налог и социальный налог, при этом не требуется вести отдельную бухгалтерию или подавать декларации.
На данный момент предпринимательский счет можно открыть только в LHV Pank, но в будущем эта возможность появится и в других банках. Подробную информацию о предпринимательском счете можно найти на сайте Налогово-таможенного департамента (MTA).
Если же работа репетитором не носит регулярный характер и не направлена на получение прибыли, то речь идет о случайном доходе. В таком случае полученный доход нужно указать в декларации о доходах физического лица в таблице 5.1 формы A, где отражается зарплата и другие доходы, с которых не был удержан подоходный налог. Такой доход облагается подоходным налогом, но социальный налог и взносы в накопительную пенсию с него не уплачиваются.
Однако если работа репетитором регулярная и осуществляется с целью получения прибыли, это может считаться предпринимательской деятельностью. Если доход получен как физическим лицом без использования предпринимательского счета или другой формы предпринимательства, его нужно декларировать в декларации о доходах физического лица как предпринимательский доход в форме E.
С предпринимательского дохода, помимо подоходного налога, необходимо уплатить социальный налог, а также, при необходимости, взнос в накопительную пенсию, если человек участвует в системе накопительной пенсии.
Артем считает, что выходом из ситуации и возможностью попрактиковаться могут стать поездки в языковые лагеря, но не те, где собираются русскоязычные, а тематические, с эстонцами, чтобы погружение было полным. Он вспоминает историю ученика, который за неделю в лагере значительно улучшил эстонский, потому что был вынужден говорить только на нем.
Вопрос о возможном платном высшем образовании вызывает у Артема негативную реакцию. Он считает, что это ограничит доступ к учебе для талантливых людей из небогатых семей. «Могут учиться только те, у кого есть деньги, а талантливые не смогут», - говорит он.
Чтобы мотивировать людей учить эстонский, Артем предлагает больше практики с носителями и индивидуальный подход. Он считает, что нежелание учить язык часто связано с планами уехать из Эстонии, где молодежь видит мало перспектив из-за экономических сложностей.
Артем также критикует систему образования за отсутствие индивидуального подхода. По его мнению, обязательная математика в гимназии не нужна всем, особенно тем, чья будущая профессия не связана с точными науками. «Критическое мышление можно развивать и другими способами», - уверен он, приводя в пример академический тест в Тартуском университете, где математика - лишь одна из частей, а анализ диаграмм и пространственное мышление требуют других навыков. Он считает систему образования устаревшей, с избытком обязательных курсов и недостатком гибкости.
Несмотря на загруженность, Артем не боится брать на себя ответственность. Он помогает одноклассникам с детства, и это умение объяснять переросло в профессию. Синдром самозванца ему не знаком - он уверен в своих знаниях и умении передать их другим. «Мне нравится работать с детьми, нравится вносить вклад в общество», - говорит он. Трудности с учениками, которые не хотят учиться или не делают домашку, он решает через мотивацию и объяснение важности учебы.
Артем беспокоится за будущее своей страны, откуда многие молодые люди хотят уехать. «Это очень большая проблема», - делится он. Сам он надеется остаться в Эстонии, но готов рассмотреть переезд, если ситуация не улучшится. Его целеустремленность, умение планировать и любовь к учебе делают его примером для сверстников. А тем, кто боится не справиться с учебой, Артем советует: «Всегда стоит попробовать, сдаваться нельзя. Задавайте вопросы - чем больше вопросов, тем больше ответов».