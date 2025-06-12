«Этот переход идет слишком быстро»: молодой репетитор о своей работе, устаревшей школьной системе и возможностях ИИ

Артем активно использует искусственный интеллект для подготовки уроков, особенно по эстонскому языку. Он создает задания с помощью ChatGPT, задавая конкретные параметры, например, уровень ученика или использование определенных грамматических конструкций.

«ИИ нужно дать конкретный промпт, и он выдаст то, что тебе необходимо», - объясняет он. Платная версия ChatGPT, за которую он платит 20 евро в месяц, пишет на эстонском лучше, хотя иногда использует сленг, который приходится корректировать. Для математики и физики ИИ тоже помогает генерировать задачи, особенно если под рукой нет учебника. Артем замечает, что его ученики редко используют ИИ для домашних заданий, а если и делают это, то честно признаются, что не поняли тему, что позволяет ему объяснить материал заново.

Отношение Артема к переходу на эстонский язык в школах положительное, но он считает, что процесс идет слишком быстро. «Мы не должны быть отдельно, русские и эстонцы, но это все происходит слишком резко», - говорит он. В Ида-Вирумаа, где эстонский язык на улице почти не слышен, изучение ограничивается уроками, а практика с носителями языка минимальна.

Комментарий налогово-таможенного департамента

Если несовершеннолетний ребенок регулярно работает, например, частным репетитором, няней, помощником по дому, садовником или в другой сфере и получает за это доход, то это считается предпринимательской деятельностью. Как и любой другой доход, предпринимательский доход подлежит налогообложению независимо от возраста предпринимателя.

Самый гибкий, простой и удобный способ заниматься предпринимательством и предоставлять такие услуги другим физическим лицам - это использование предпринимательского счета. Это вариант без бюрократии и с низкими затратами, при котором не нужно беспокоиться о бухгалтерских отчетах, ежемесячных налоговых декларациях и уплате налогов - все происходит автоматически на основе операций по предпринимательскому счету.

С суммы, поступающей на предпринимательский счет, налоги автоматически удерживаются - это 20% плюс взнос в накопительную пенсию в зависимости от выбранной ставки. Это включает подоходный налог и социальный налог, при этом не требуется вести отдельную бухгалтерию или подавать декларации.

На данный момент предпринимательский счет можно открыть только в LHV Pank, но в будущем эта возможность появится и в других банках. Подробную информацию о предпринимательском счете можно найти на сайте Налогово-таможенного департамента (MTA).

Если же работа репетитором не носит регулярный характер и не направлена на получение прибыли, то речь идет о случайном доходе. В таком случае полученный доход нужно указать в декларации о доходах физического лица в таблице 5.1 формы A, где отражается зарплата и другие доходы, с которых не был удержан подоходный налог. Такой доход облагается подоходным налогом, но социальный налог и взносы в накопительную пенсию с него не уплачиваются.

Однако если работа репетитором регулярная и осуществляется с целью получения прибыли, это может считаться предпринимательской деятельностью. Если доход получен как физическим лицом без использования предпринимательского счета или другой формы предпринимательства, его нужно декларировать в декларации о доходах физического лица как предпринимательский доход в форме E.

С предпринимательского дохода, помимо подоходного налога, необходимо уплатить социальный налог, а также, при необходимости, взнос в накопительную пенсию, если человек участвует в системе накопительной пенсии.