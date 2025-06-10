Глава эстонского госфонда получил почетную награду из рук Владимира Зеленского

Президент Зеленский вручил награду на встрече представителей высокого уровня правительств украинских городов и регионов в Киеве.

«Это признание всего эстонского народа, нашей команды ESDTEV и всех эстонских организаций, которые внесли свой вклад в восстановление Украины», - сказал Клен Яэратс, подтвердив, что поддержка Эстонии Украины будет продолжаться до победного окончания войны.

Эстония была одной из первых стран, которая откликнулась на приглашение президента Украины в мае 2022 года выбрать один регион для восстановления. Эстония решила поддержать Житомирскую область в Западной Украине, куда она инвестировала почти 50 млн евро в рамках сотрудничества в целях развития в 2022-2025 годах.

«Было очень приятно видеть, как генеральный директор ESDTEV Клен Яэратс получает награду от президента Зеленского на главной сцене конгресса. Вклад Эстонии в восстановление Житомирской области и помощь Украине была колоссальной», - подтвердил Виталий Бунечко, глава военной администрации Житомирской области.

С начала полномасштабной войны Эстония построила детский сад на 8 групп в городе Овруч, реконструировала Малинский мост, построила четыре семейных дома для украинских приемных семей, потерявших жилье во время войны, отремонтировала Центр по правам человека, детскую школу по интересам и два многоквартирных дома для внутренне перемещенных лиц.

Эстония также поддержала программы обучения для подготовки Украины к вступлению в Европейский союз, организовала повышение квалификации врачей-реабилитологов, начала дигитализацию профессиональных училищ и инициировала обучение украинских киберспециалистов в Эстонии.