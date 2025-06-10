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Глава эстонского госфонда получил почетную награду из рук Владимира Зеленского

Клен Яэратс получает награду из рук Владимира Зеленского.

Президент Украины Владимир Зеленский наградил знаком отличия «Золотое сердце» руководителя Эстонского центра международного сотрудничества и развития (ESTDEV) Клена Яэратса в знак признания решительного вклада Эстонии в восстановление Украины в Житомирской области.

Президент Зеленский вручил награду на встрече представителей высокого уровня правительств украинских городов и регионов в Киеве.

«Это признание всего эстонского народа, нашей команды ESDTEV и всех эстонских организаций, которые внесли свой вклад в восстановление Украины», - сказал Клен Яэратс, подтвердив, что поддержка Эстонии Украины будет продолжаться до победного окончания войны.

Эстония была одной из первых стран, которая откликнулась на приглашение президента Украины в мае 2022 года выбрать один регион для восстановления. Эстония решила поддержать Житомирскую область в Западной Украине, куда она инвестировала почти 50 млн евро в рамках сотрудничества в целях развития в 2022-2025 годах.

«Было очень приятно видеть, как генеральный директор ESDTEV Клен Яэратс получает награду от президента Зеленского на главной сцене конгресса. Вклад Эстонии в восстановление Житомирской области и помощь Украине была колоссальной», - подтвердил Виталий Бунечко, глава военной администрации Житомирской области.

С начала полномасштабной войны Эстония построила детский сад на 8 групп в городе Овруч, реконструировала Малинский мост, построила четыре семейных дома для украинских приемных семей, потерявших жилье во время войны, отремонтировала Центр по правам человека, детскую школу по интересам и два многоквартирных дома для внутренне перемещенных лиц.

Эстония также поддержала программы обучения для подготовки Украины к вступлению в Европейский союз, организовала повышение квалификации врачей-реабилитологов, начала дигитализацию профессиональных училищ и инициировала обучение украинских киберспециалистов в Эстонии.

ESDTEV - государственный фонд, который координирует реализацию проектов сотрудничества Эстонии в области развития, в том числе украинских проектов по реконструкции, привлекая партнеров из эстонского государственного и частного секторов, а также гражданского общества посредством туров поддержки и закупок.

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