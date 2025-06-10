Активисты: только закон запретит жестокое содержание кур в клетках

В понедельник комиссия Рийгикогу по сельской жизни выступила с предложением заменить законодательный запрет на клеточное содержание кур добровольным переходом производителей яиц на напольное содержание. Законопроект о запрете клеточного содержания был инициирован по народной инициативе организацией по защите домашних животных Nähtamatud Loomad, которая собрала 21 421 цифровую подпись в поддержку этого запрета.

По словам исполнительного директора организации Nähtamatud Loomad Кристины Меринг, жители Эстонии рассчитывают на решительные действия государства по запрету клеточного содержания кур: «Инициатива запрета возникла после того, как общественность узнала о жестоких условиях содержания кур у производителей яиц. В течение многих лет яичная индустрия скрытно и безнаказанно допускала, чтобы птицы медленно умирали в клетках».

«Теперь рассчитывать на то, что эти же компании добровольно откажутся от клеток - это возвращение к исходной точке и никак не поможет улучшению благополучия животных. Доверие к необязывающим обещаниям производителей яиц не дает уверенности в том, что государство действительно хочет что-то изменить ради улучшения условий для животных, - отметила Меринг. - Кроме того, более 60% торговых сетей уже заявили, что отказываются продавать яйца от кур, содержащихся в клетках. Теперь им нужно законодательное подтверждение, что местные производители будут обеспечивать достаточное количество яиц от кур, находящихся в более гуманных условиях».

Согласно опросам общественного мнения, около 80% жителей Эстонии не поддерживают клеточное содержание кур. Сети Rimi, Maxima, Prisma, Lidl, Stockmann и около сотни других продуктовых компаний и ресторанов уже объявили о переходе на использование яиц от кур в напольном содержании.