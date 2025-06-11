Гражданин Эстонии спел в эфире телеканала «Россия» и проводил россиянина в армию

Эстонский певец, житель Таллинна Сергей Маасин принял участие в шоу Андрея Малахова на телеканале «Россия». Вместе с женой он пел и танцевал, провожая сотрудника программы на армейскую службу. Год назад он говорил, что в военной агрессии РФ виноват Североатлантический альянс (НАТО).