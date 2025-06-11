Эстонский певец, житель Таллинна Сергей Маасин принял участие в шоу Андрея Малахова на телеканале «Россия». Вместе с женой он пел и танцевал, провожая сотрудника программы на армейскую службу. Год назад он говорил, что в военной агрессии РФ виноват Североатлантический альянс (НАТО).
Певец Сергей Маасин вместе с супругой посетил студию российского телеканала «Россия 1», где принял участие в шоу телеведущего Андрея Малахова «Песни от всей души». Телеканал «Россия 1» находится под санкциями ЕС с 24 июня 2024 года.