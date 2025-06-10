Кылварт: центристы в Таллинне не заинтересованы в коалиции до выборов

«Понятно, что Центристская партия не заинтересована в интригах и формировании коалиций. Но если нынешняя коалиция распадется, то, вероятно, у Центристской партии возникнет обязанность взять на себя ответственность. Однако у нас нет необходимого числа голосов, чтобы сделать это в одиночку», - цитирует Rus.ERR Кылварта, который пояснил, что это предполагает либо более широкую договоренность между фракциями, либо поиск партнеров.