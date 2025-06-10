«Преднамеренные действия российского и белорусского режимов»: Эстония и еще 12 стран ЕС призывают принять меры против навигационных помех

Тринадцать стран Европейского союза (ЕС) призывают Европейскую комиссию (ЕК) принять меры в отношении нарушения связи Глобальной навигационной спутниковой системы (GNSS) в странах Сообщества.
Как сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций Литвы во вторник, в письме к Комиссии отмечается, что нарушения сигналов GNSS являются не случайными инцидентами, а систематическими, повторяющимися и преднамеренными действиями российского и белорусского режимов, направленными на нарушение стабильного функционирования инфраструктуры региона, особенно связи.
Министры Литвы, Латвии, Эстонии, Германии, Словакии, Финляндии, Словении, Чехии, Италии, Нидерландов, Испании, Дании и Румынии призывают ЕС принять все политические, дипломатические и правовые меры для усиления международного давления на российский и белорусский режимы, включая санкции против лиц и организаций, причастных к преднамеренному нарушению сигналов GNSS.
В письме предлагается рассмотреть возможность усиления мониторинга радиочастот, расширения механизмов координации между государствами-членами ЕС и НАТО для совместного мониторинга, обмена данными и возможного реагирования на помехи GNSS.
В нем также содержится призыв ускорить развертывание помехоустойчивых услуг GNSS, обновить и модернизировать существующую навигационную инфраструктуру.
Обращение, инициированное Литвой, было адресовано Верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайе Каллас, еврокомиссару по обороне и космосу Андрису Кубилюсу, еврокомиссару по транспорту Апостолосу Цицикосу и другим членам ЕК.
Министры транспорта и коммуникаций вышеупомянутых стран ЕС подчеркивают, что с 2022 года в воздушном пространстве региона Балтийского моря все чаще фиксируются случаи глушения и подмены сигналов GNSS, что представляет угрозу для различных видов транспорта, особенно гражданской авиации и морского судоходства.
По словам литовского министра транспорта и коммуникаций Эугениюса Сабутиса, нынешняя ситуация в сфере безопасности требует единого ответа на гибридные угрозы, исходящие от недружественных режимов.
«Сбои в работе спутниковой связи существенно влияют на стратегические секторы — транспорт, энергетику, телекоммуникации. Чтобы предотвратить возможные инциденты, мы должны немедленно предпринять конкретные действия не по отдельности, а на уровне ЕС», — говорит он.
Как сообщало агентство BNS, в конце февраля советник президента по национальной безопасности Марюус Чеснулявичюс заявил, что сбои в работе GPS-сигнала, осложнившие полеты самолетов в последние месяцы, связаны с действиями России по защите от ответных ударов Украины по объектам на территории России, а не направлены конкретно против Литвы.
По данным предприятия Oro navigacija, в январе было зафиксировано до 400 сообщений о сбоях в работе GPS-связи — это в десять раз больше, чем в первом месяце 2024 года, тогда как в марте их было зафиксировано меньше.