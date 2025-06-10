«Преднамеренные действия российского и белорусского режимов»: Эстония и еще 12 стран ЕС призывают принять меры против навигационных помех

Как сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций Литвы во вторник, в письме к Комиссии отмечается, что нарушения сигналов GNSS являются не случайными инцидентами, а систематическими, повторяющимися и преднамеренными действиями российского и белорусского режимов, направленными на нарушение стабильного функционирования инфраструктуры региона, особенно связи.

Министры Литвы, Латвии, Эстонии, Германии, Словакии, Финляндии, Словении, Чехии, Италии, Нидерландов, Испании, Дании и Румынии призывают ЕС принять все политические, дипломатические и правовые меры для усиления международного давления на российский и белорусский режимы, включая санкции против лиц и организаций, причастных к преднамеренному нарушению сигналов GNSS.

В письме предлагается рассмотреть возможность усиления мониторинга радиочастот, расширения механизмов координации между государствами-членами ЕС и НАТО для совместного мониторинга, обмена данными и возможного реагирования на помехи GNSS.

В нем также содержится призыв ускорить развертывание помехоустойчивых услуг GNSS, обновить и модернизировать существующую навигационную инфраструктуру.

Обращение, инициированное Литвой, было адресовано Верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайе Каллас, еврокомиссару по обороне и космосу Андрису Кубилюсу, еврокомиссару по транспорту Апостолосу Цицикосу и другим членам ЕК.