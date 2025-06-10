Именно такой ситуации и добиваются иностранные державы, заинтересованные во внутренней слабости Эстонии. Когда народ не верит, что его лидеры говорят правду, когда люди чувствуют себя обманутыми, когда каждая политическая дискуссия начинается и заканчивается взаимной враждебностью, то создается идеальная почва для разрушения морального духа граждан и дестабилизации социальной сплоченности.

Вера рушится под невыполненными обещаниями

Вера в политику не исчезает сама по себе. Она рушится под каждым невыполненным обещанием. С каждым закрытым ртом, которым замалчивается скандал. С каждым открытым ртом, который лжет или искажает правду, который деморализует. Когда политические партии относятся к выборам как к рекламной кампании, а к управлению - как к игре в рейтинги, создается пустота, которая заполняется горечью, апатией и, в конечном счете, враждебностью.

Когда граждане больше не верят, что политик говорит с ними, именно с ними, диалог исчезает. Когда люди не чувствуют, что их представляют, они ищут альтернативы: либо не голосовать, либо голосовать «против». И то, и другое ведет к краху демократии. Поэтому не нехватка солдат, а слом воли народа посредством политической аморальности - вот величайшая уязвимость малого государства.

Понимают ли сегодняшние парламентские партии ответственность?