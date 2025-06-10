МНЕНИЕ Парламентские партии, не становитесь угрозой национальной безопасности!

Безопасность - это больше, чем бронетехника, радары, HIMARS и солдаты сил союзников. Безопасность начинается с сердец, духовности и веры людей в свою страну. Толстовки с надписями KAITSETAHE или MAKSETAHE здесь не помогут. Общество, которое теряет веру в свое государство, его институты и политиков, также теряет свою внутреннюю обороноспособность, пишет Рауль Сием (партия «Эстонские националисты и консерваторы») волостной старейшина Козе.
В последние годы в эстонском обществе углубилось явление, о значении которого не хотят говорить вслух: кризис политического доверия. Политическое доверие подобно общественному соглашению. Благодаря ему общественно согласовываются путь и рамки того, как функционирует страна и куда она движется.
События последних лет, включая накопление политических скандалов, непрозрачных решений, откровенную ложь, искажение реальности и бесконечные препирательства и конфронтации между политиками, снизили доверие граждан к политическим институтам страны. Если политика станет игрой между парламентскими партиями, где вместо сотрудничества и государственной мудрости преобладают конфронтация, обман, оскорбления и занятие политических позиций с целью получения краткосрочной политической выгоды, политика останется лишь бессмысленной формой.
Страна подобна семье. Если родители постоянно ссорятся друг с другом, то страдает чувство безопасности дома, энергия и желание людей, живущих там, в этом доме оставаться. Аналогичным образом граждане и избиратели дистанцируются от своей страны. Если граждане не чувствуют, что правительство защищает их интересы и создает безопасность, то политика становится чужой территорией, и это не просто кризис политического доверия, а реальная угроза безопасности.
Внутреннее доверие - это национальная безопасность
Способность Эстонии к обороне состоит не только из вооруженных сил. До сих пор нашей силой была наша социальная сплоченность, вера в то, что мы все выступаем за Эстонию, каждый по-своему - голосуя, платя налоги, выступая с речью, соблюдая закон. Когда это доверие рушится, общество становится раздробленным и уязвимым.
Именно такой ситуации и добиваются иностранные державы, заинтересованные во внутренней слабости Эстонии. Когда народ не верит, что его лидеры говорят правду, когда люди чувствуют себя обманутыми, когда каждая политическая дискуссия начинается и заканчивается взаимной враждебностью, то создается идеальная почва для разрушения морального духа граждан и дестабилизации социальной сплоченности.
Вера рушится под невыполненными обещаниями
Вера в политику не исчезает сама по себе. Она рушится под каждым невыполненным обещанием. С каждым закрытым ртом, которым замалчивается скандал. С каждым открытым ртом, который лжет или искажает правду, который деморализует. Когда политические партии относятся к выборам как к рекламной кампании, а к управлению - как к игре в рейтинги, создается пустота, которая заполняется горечью, апатией и, в конечном счете, враждебностью.
Когда граждане больше не верят, что политик говорит с ними, именно с ними, диалог исчезает. Когда люди не чувствуют, что их представляют, они ищут альтернативы: либо не голосовать, либо голосовать «против». И то, и другое ведет к краху демократии. Поэтому не нехватка солдат, а слом воли народа посредством политической аморальности - вот величайшая уязвимость малого государства.
Понимают ли сегодняшние парламентские партии ответственность?
Безопасность строится не только на союзах, но и на честной и ответственной политике. Существуют ли сегодня политические партии, которые могут восстановить доверие людей? Которые могут говорить честно даже на неудобные темы, брать на себя ответственность за допущенные ошибки и создавать будущее, которое не только в Excel, но и в душах людей?
До сих пор мы видели партии, которые живут от избирательного цикла к избирательному циклу. Которые говорят не о том, как укрепить внутреннюю сплоченность Эстонии, а о том, как победить на следующих выборах. В такой ситуации интересы партии становятся важнее интересов страны. И это уже опасность, которая не остается в рамках одних лишь внутренних дебатов.
Подводя итог, можно сказать, что защита политического доверия является неотъемлемой частью национальной обороны. Если Эстония хочет оставаться сильной, она должна защищать нечто гораздо более хрупкое, чем бетонное укрытие или гарантии союзников, - она должна защищать доверие. И сделать это можно будет только тогда, когда политика вновь станет честной и понятной, когда вместо борьбы партий возродится чувство принадлежности страны народу, а не правящему клану.
Безопасность строится не только оружием, но и надежным государственным управлением. Когда политика становится фарсом, чем она, к сожалению, является сегодня, исчезает и готовность народа защищать безопасность. А когда народ больше не встает на защиту своей страны, ее больше никто не защитит. Но это уже была бы другая глава истории, где нашего народа и страны больше нет.