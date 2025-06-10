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Туроператоры: путешественники могут оказаться в еще более уязвимом положении

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В субботу, 7 июня Postimees сообщил, что страны Европейского союза намерены сократить права пассажиров в случае задержки рейса. А что об этом думают туроператоры?

В четверг, 5 июня большинство стран-членов Европейского союза с небольшим перевесом одобрило реформу, которая существенно ограничит права авиапассажиров на компенсации за задержки рейсов. Как сообщает Euractiv, изменения удалось провести благодаря внезапной смене позиции ряда малых государств, за которой стояли закулисные договоренности.

По действующим правилам, пассажиры имеют право на компенсацию в размере от 250 до 600 евро, если рейс задерживается более чем на три часа - это основано на прошлых решениях Европейского суда. Однако на встрече министров транспорта, состоявшейся 5 июня в Люксембурге, было достигнуто соглашение о новых нормах: они увеличивают порог допустимого опоздания и снижают сумму выплат. Против реформы выступили Германия и Испания, к которым присоединились Словения и Португалия.

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