Туроператоры: путешественники могут оказаться в еще более уязвимом положении

В субботу, 7 июня Postimees сообщил, что страны Европейского союза намерены сократить права пассажиров в случае задержки рейса. А что об этом думают туроператоры?
В четверг, 5 июня большинство стран-членов Европейского союза с небольшим перевесом одобрило реформу, которая существенно ограничит права авиапассажиров на компенсации за задержки рейсов. Как сообщает Euractiv, изменения удалось провести благодаря внезапной смене позиции ряда малых государств, за которой стояли закулисные договоренности.