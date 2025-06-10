Автоналог: семьи с детьми получат льготы, но от платежей не освобождаются

Уже с этого года вступает в силу льгота по годовому автоналогу - по 100 евро на каждого ребенка. То есть, если в семье один ребенок, а годовой налог на автомобиль составляет менее 100 евро, то фактически семья освобождается от уплаты налога. Об этом заявил премьер-министр Кристен Михал две недели назад, представляя новое коалиционное соглашение.