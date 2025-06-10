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Автоналог: семьи с детьми получат льготы, но от платежей не освобождаются

Перевод: Анна-Мария Оуэртани
Коалиционное соглашение Партии реформ и «Ээсти 200» предполагает смягчение финансовой нагрузки от автоналога путем предоставления льготы в размере 100 евро на каждого несовершеннолетнего ребёнка.

Уже с этого года вступает в силу льгота по годовому автоналогу - по 100 евро на каждого ребенка. То есть, если в семье один ребенок, а годовой налог на автомобиль составляет менее 100 евро, то фактически семья освобождается от уплаты налога. Об этом заявил премьер-министр Кристен Михал две недели назад, представляя новое коалиционное соглашение.

Безусловно, это хорошая новость для семей с детьми. Однако если кто-то решил, что теперь можно не платить первую часть автоналога, срок уплаты которой истекает 16 июня, то это не так.

Дело в том, что в действующем законе о налоге на автотранспорт пока не отражены льготы для семей с детьми, предложенные новым правительством. Поэтому на данный момент это всего лишь обещание. Неизвестно также, получат ли люди обратно часть уплаченного налога и когда это может произойти.

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