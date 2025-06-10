Абрамович поставил точку в истории с футбольными клубами

Известный бизнесмен Роман Абрамович в интервью Daily Mail заявил, что не собирается возвращаться к управлению футбольными клубами.
«Возможно, я мог бы поддерживать развитие академий и молодежи, предоставляя больше возможностей тем, кто вырос в сложных условиях, если бы появилась инициатива, способная действительно что-то изменить. Но что касается владения или участия на профессиональном уровне – для меня это закрытая глава», – подчеркнул он.
Говоря о «Челси», Абрамович заметил: «Может быть, однажды я все же смогу прийти на матч и попрощаться с клубом и болельщиками, но на этом все».
Абрамович стал владельцем «Челси» в 2003 году и управлял клубом до 2022 года, когда из-за введенных против него санкций был вынужден продать клуб. Под руководством российского бизнесмена «Челси» пять раз выигрывал чемпионат Англии, столько же раз – Кубок страны, трижды – Кубок английской лиги, а также по два раза завоевывал Лигу чемпионов и Лигу Европы.
В мае 2022 года «Челси» был продан за 4,25 миллиарда фунтов консорциуму, который возглавляет американский инвестор Тодд Боули. Абрамович инициировал создание благотворительного фонда, куда планировалось перечислить всю полученную от сделки сумму. Предполагалось, что 2,5 миллиарда фунтов направят на помощь пострадавшим от боевых действий в Украине, а оставшиеся 1,75 миллиарда – на развитие «Челси». Однако средства до сих пор заморожены на банковском счету в Великобритании.
Абрамович не может ими распоряжаться из-за санкций, но юридически деньги принадлежат ему. В начале июня британские власти заявили, что готовы обратиться в суд, если бизнесмен откажется передать в пользу Украины 2,5 миллиарда фунтов. Главный предмет разногласий – кому именно пойдут деньги: Абрамович настаивает на их распределении через фонд в интересах всех жертв в Украине, включая тех, кто находится в России, а Лондон требует, чтобы суммы были использованы только в Украине.