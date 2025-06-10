Пожилая водительница сбила велосипедиста на пешеходном переходе

На перекрестке улиц Мулла и Выйду 64-летняя пенсионерка, ехавшая на автомобиле Toyota Corolla по улице Мулла, сбила 60-летнего велосипедиста, который в тот момент пересекал улицу по пешеходному переходу. Велосипедист столкнулся с передним бампером автомобиля и упал.

Скорая помощь осмотрела пострадавшего на месте, госпитализация не потребовалась. Водитель была трезва, имела водительские права и пояснила, что не заметила велосипедиста. Скорость ее движения была низкой.