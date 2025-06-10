Глава американского Минздрава Роберт Кеннеди-младший уволил комитет по вакцинам в полном составе

Во время слушаний Кеннеди отрицал, что он противник прививок, подчеркивая, что его собственные дети привиты, и говорил, что просто выступает за более строгие исследования и тесты безопасности для вакцин. Он обещал защитить существующие программы вакцинации.

Став министром, Кеннеди смягчил риторику в отношении вакцин и обещает действовать в рамках существующих систем одобрения вакцин и мониторинга их безопасности.

Что такое ACIP

Консультативный комитет по практике иммунизации (ACIP) - это комитет при Центрах по контролю и профилактике заболеваний (CDC), его члены предоставляют правительству США рекомендации по борьбе с заболеваниями с помощью вакцинации. Эти рекомендации становятся федеральной политикой, их регулярно публикуют CDC.

В состав комитета входит 15 постоянных членов, каждый из которых - специалист в конкретной области разработки и применения вакцин. В него также входят сотрудники федеральных агентств, занимающихся вопросами вакцинации, и представители медицинских обществ, но они не имеют права голоса.

Членом комитета не может быть человек, работающий или имеющий отношение к компании, производящей вакцины, или держатель патента на новую вакцину.

В январе 2025 года президент Джо Байден назначил в комитет восемь новых членов - четырех на новые должности и четырех на место тех, у кого истек срок полномочий. Все они считались сторонниками вакцинации.

Кто такой Роберт Кеннеди-младший