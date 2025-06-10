Глава американского Минздрава Роберт Кеннеди-младший уволил комитет по вакцинам в полном составе

Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший, известный своим скептическим отношением к вакцинам, уволил всех 17 членов Консультативного комитета по практике иммунизации (ACIP), выдающего официальные правительственные рекомендации по прививкам. Министр обвинил уволенных в многочисленных конфликтах интересов.
Кеннеди сообщил об этом в написанной для Wall Street Journal статье, объяснив решение тем, что конфликт интересов в комитете подрывает доверие к вакцинации. По словам министра, он хочет «обеспечить американскому народу самые безопасные вакцины».
В понедельник он заявил, что «отправляет в отставку» всех членов комитета ACIP. Большинство из них - практикующие врачи и эксперты, связанные с крупными университетскими медицинскими центрами.
Восемь из 17 членов комитета были назначены в январе 2025 года, в последние дни президентского срока Байдена, и Кеннеди заявил, что если бы он их не уволил, то президент Трамп не смог бы назначить большинство новых членов до 2028 года.
«Комитет страдает от постоянных конфликтов интересов и превратился в не более чем штамп для одобрения любой вакцины», - написал Кеннеди.
По мнению министра, органы здравоохранения и фармацевтические компании несут ответственность за «кризис общественного доверия», который некоторые пытаются объяснить «обвинениями в дезинформации или антинаучном отношении».
В своей статье, опубликованной в разделе «Мнения», Кеннеди привел примеры из 1990-х и 2000-х годов и утверждал, что конфликты интересов сохраняются: «Большинство членов ACIP получили значительное финансирование от фармацевтических компаний, в том числе от тех, которые продают вакцины».
«Проблема не обязательно в том, что члены ACIP коррумпированы, - написал Кеннеди. — Скорее всего, они стремятся служить общественным интересам так, как они их понимают. Проблема в том, что они погружены в систему стимулов и парадигм, ориентированных на интересы промышленности, которые навязывают узкую ортодоксию, поддерживающую индустрию».
В ходе сенатских слушаний по утверждению его кандидатуры Кеннеди утверждал, что не тронет ACIP: Билл Кэссиди, сенатор-республиканец от Луизианы и врач по образованию, сообщил, что получил от министра здравоохранения заверения, что ACIP будет сохранен «без изменений».
В понедельник Кэссиди написал в X: «Конечно, теперь есть опасения, что ACIP будет заполнен людьми, которые не знают о вакцинах ничего, кроме подозрений. Я только что разговаривал с министром Кеннеди и буду продолжать с ним диалог, чтобы убедиться, что этого не произойдет».
Доктор Брюс Скотт, президент Американской медицинской ассоциации, профессиональной организации американских врачей, считает, что массовые увольнения «подрывают прозрачный процесс, который спас бесчисленное количество жизней».
«В условиях продолжающейся вспышки кори и снижения показателей плановой вакцинации детей этот шаг еще больше усилит распространение болезней, которые можно предотвратить с помощью вакцинации», - заявил Скотт.
Кеннеди не сообщил, кого он назначит на место уволенных членов совета. 25 июня состоится заседание ACIP, на котором члены совета должны проголосовать по рекомендациям по вакцинам от Covid, гриппа, менингококковой инфекции, РСВ и других заболеваний.
Негативное отношение Кеннеди к вакцинам и его вполне публично высказанные сомнения в их эффективности беспокоят врачей и экспертов в области здравоохранения с момента утверждения его на министерском посту, хотя на слушаниях в Сенате он заявил, что «не собирается отменять» вакцины.
Во время слушаний Кеннеди отрицал, что он противник прививок, подчеркивая, что его собственные дети привиты, и говорил, что просто выступает за более строгие исследования и тесты безопасности для вакцин. Он обещал защитить существующие программы вакцинации.
Став министром, Кеннеди смягчил риторику в отношении вакцин и обещает действовать в рамках существующих систем одобрения вакцин и мониторинга их безопасности.
Что такое ACIP
Консультативный комитет по практике иммунизации (ACIP) - это комитет при Центрах по контролю и профилактике заболеваний (CDC), его члены предоставляют правительству США рекомендации по борьбе с заболеваниями с помощью вакцинации. Эти рекомендации становятся федеральной политикой, их регулярно публикуют CDC.
В состав комитета входит 15 постоянных членов, каждый из которых - специалист в конкретной области разработки и применения вакцин. В него также входят сотрудники федеральных агентств, занимающихся вопросами вакцинации, и представители медицинских обществ, но они не имеют права голоса.
Членом комитета не может быть человек, работающий или имеющий отношение к компании, производящей вакцины, или держатель патента на новую вакцину.
В январе 2025 года президент Джо Байден назначил в комитет восемь новых членов - четырех на новые должности и четырех на место тех, у кого истек срок полномочий. Все они считались сторонниками вакцинации.
Кто такой Роберт Кеннеди-младший
Роберту Кеннеди-младшему 71 год. Он племянник 35-го президента США, члена Демпартии Джона Кеннеди и сын его младшего брата, кандидата в президенты Роберта Кеннеди, застреленного в 1968 году. Он тоже начинал как демократ и оставался им до недавнего времени, даже пытался выдвинуться в президенты от Демократической партии, однако позднее покинул ее и выдвинулся как независимый кандидат, а потом вышел из гонки и поддержал Дональда Трампа.
Главным образом Кеннеди известен своими как минимум спорными высказываниям по медицинским вопросам.
В разное время он высказывал как свое мнение, так и поддерживал заявления других людей, что, например, прививки вызывают аутизм, WiFi и мобильные сети 5G - рак, а СПИД не связан с ВИЧ.
Он многие годы возглавлял организацию под названием Children's Health Defence («Защита здоровья детей»), которая пропагандировала отказ от прививок на том основании, что консервант, который входит в их состав, якобы вызывает у детей аутизм и другие тяжелые врожденные заболевания.
В начале февраля сенатор от демократов Рон Уайден опубликовал следующую статистику: только за последние четыре года Кеннеди 114 раз негативно высказался о вакцинации, причем в 36 случаях провел прямую связь между детскими прививками и аутизмом. Это давно опровергнуто учеными, однако в эту связь еще верят достаточно много людей.
Прививки от коронавируса Кеннеди называл самыми смертоносными из когда-либо созданных. В 2022 году страницы Children's Health Defence были удалены из фейсбука и инстаграма за распространение медицинской дезинформации.
Впрочем, одну идею Кеннеди-младшего одобряют многие специалисты в области здравоохранения: это борьба с фаст-фудом и газировкой. Он призывает запретить ряд пищевых добавок и химикатов и убрать ультрапереработанные продукты из меню школьных обедов.
Другие аспекты известности Кеннеди тоже отдают скандалом: он стал фигурантом расследования журнала Vanity Fair, в котором он обвиняется в домогательствах, позировании с нанизанной на шампур собакой в Корее (Кеннеди на это ответил, что это был козел) и других сомнительных поступках.
Его дочь рассказывала, что около 30 лет назад он без разрешения отрезал бензопилой голову мертвому киту, который выбросился на берег, и привез его домой на крыше своего автомобиля. А сам он признавался, что однажды привез в Центральный парк Нью-Йорка тушу убитого медведя и оставил ее там.