За год число зарубежных туристов в Эстонии ощутимо выросло

По данным Департамента статистики, в апреле 2025 года в предприятиях по размещению остановилось 251 000 туристов, что на 7% больше, чем в том же месяце прошлого года. Зарубежных туристов было на 16% больше, число местных туристов по сравнению с апрелем прошлого года существенно не изменилось.
По словам ведущего аналитика Департамента статистики Хельги Лаурмаа, в предприятиях по размещению Эстонии в апреле 2025 года остановилось 133 800 зарубежных и 117 500 местных туристов. Число зарубежных туристов за последний год заметно выросло, но после временного спада все еще не восстановилось полностью.
«Число зарубежных туристов увеличилось в годовом сравнении на 16%, но все же осталось ниже последнего пикового уровня в апреле 2019 года», — уточнила ведущий аналитик. «По сравнению с апрелем прошлого года число местных туристов в предприятиях по размещению оставалось стабильным, но в то же время было на 11% больше, чем в апреле 2019 года», — отметила Лаурмаа.
Среди посетителей предприятий по размещению 47% были местными и 53% — зарубежными туристами.
В Эстонию прибыло более 49 000 туристов из Финляндии, их доля составила 37% от всех остановившихся в предприятиях по размещению зарубежных туристов. Число туристов из Латвии составило 20 000 (15%), из Германии — около 7000 (5%), из Литвы — 6200 (5%), из Великобритании — более 4800 (4%) и из Швеции — 4500 (3%). В годовом сравнении число остановившихся в предприятиях по размещению туристов из Финляндии увеличилось на 17%, число туристов из Латвии — на 30%, из Литвы — на 16%, из Германии — на 15% и из Великобритании — на 18%.
В апреле из остановившихся в Эстонии зарубежных туристов 78% были на отдыхе, 17% отметили целью своей поездки работу. Из зарубежных туристов 75% предпочли ночевать в Харьюском уезде, далее следовали Пярнуский (11%), Тартуский (7%), Ида-Вируский (2%) и Саареский (2%) уезды. В Ляэнеском, Ляэне-Вируском и Валгаском уездах остановилось по 1% зарубежных туристов.
Из остановившихся в предприятиях по размещению местных туристов 71% были на отдыхе, 20% — в рабочей поездке. Больше всего местных туристов остановилось в Харьюском уезде (34%), далее следовали Пярнуский (13%), Тартуский (12%), Ида-Вируский (10%) и Саареский (6%) уезды. В Ляэнеском, Ляэне-Вируском и Валгаском уездах остановилось по 5% местных туристов.
Туристы провели в предприятиях по размещению в целом 466 000 ночей, из которых 270 000 ночей провели зарубежные туристы и 196 000 — местные туристы.
В апреле свои услуги туристам предлагало 916 предприятий по размещению. В распоряжении гостей было 22 000 номеров и около 51 000 койко-мест, заполнены были 43% номеров. Стоимость проживания в предприятии по размещению составила в среднем 47 евро в сутки на человека, что на 3% дороже, чем в апреле 2024 года, и на 10% дороже, чем в том же месяце 2019 года. В Ляэне-Вируском уезде стоимость проживания составила 51 евро, в Харьюском и Саареском — 50 евро, в Ида-Вируском и Тартуском — 46 евро и в Пярнуском уезде — 41 евро в сутки на человека.
Департамент статистики собирает и анализирует данные о деятельности предприятий по размещению по заказу Министерства экономики и коммуникаций с целью получить обзор текущей экономической ситуации в Эстонии.