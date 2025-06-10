За год число зарубежных туристов в Эстонии ощутимо выросло

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Хельги Лаурмаа, в предприятиях по размещению Эстонии в апреле 2025 года остановилось 133 800 зарубежных и 117 500 местных туристов. Число зарубежных туристов за последний год заметно выросло, но после временного спада все еще не восстановилось полностью.

«Число зарубежных туристов увеличилось в годовом сравнении на 16%, но все же осталось ниже последнего пикового уровня в апреле 2019 года», — уточнила ведущий аналитик. «По сравнению с апрелем прошлого года число местных туристов в предприятиях по размещению оставалось стабильным, но в то же время было на 11% больше, чем в апреле 2019 года», — отметила Лаурмаа.

Среди посетителей предприятий по размещению 47% были местными и 53% — зарубежными туристами.

В Эстонию прибыло более 49 000 туристов из Финляндии, их доля составила 37% от всех остановившихся в предприятиях по размещению зарубежных туристов. Число туристов из Латвии составило 20 000 (15%), из Германии — около 7000 (5%), из Литвы — 6200 (5%), из Великобритании — более 4800 (4%) и из Швеции — 4500 (3%). В годовом сравнении число остановившихся в предприятиях по размещению туристов из Финляндии увеличилось на 17%, число туристов из Латвии — на 30%, из Литвы — на 16%, из Германии — на 15% и из Великобритании — на 18%.