В работе ChatGPT произошел масштабный сбой

Сегодня, 10 июня, по всему миру наблюдаются масштабные сбои в работе ChatGPT, который был разработан OpenAI.
Согласно данным сервиса Downdetector, частичные сбои начались еще сегодня утром, но масштабные проблемы стали фиксировать около полудня по эстонскому времени.
Некоторые пользователи могут получить доступ к ChatGPT, но отмечают, что он работает медленно и отвечает гораздо дольше обычного. Иногда высвечивается ошибка, что что-то пошло не так. Но есть и те, кто использует чат-бота без каких-либо проблем, поэтому сбои и ошибки, похоже, не затрагивают каждого пользователя.
OpenAI заявляет, что разбирается в причинах возникших проблем. Неясно, что вызывает сбои или когда будет полностью восстановлена работа.