В работе ChatGPT произошел масштабный сбой

Согласно данным сервиса Downdetector, частичные сбои начались еще сегодня утром, но масштабные проблемы стали фиксировать около полудня по эстонскому времени.

Некоторые пользователи могут получить доступ к ChatGPT, но отмечают, что он работает медленно и отвечает гораздо дольше обычного. Иногда высвечивается ошибка, что что-то пошло не так. Но есть и те, кто использует чат-бота без каких-либо проблем, поэтому сбои и ошибки, похоже, не затрагивают каждого пользователя.