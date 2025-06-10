ФОТО Пополнение в зоопарке Элиствере: у рысей родились малыши

По словам Андри Плато, руководителя Йыгевамааской зоны посещения RMK, малышам сейчас около трех недель, и они начинают понемногу осваивать территорию. «Пока они не слишком показываются на глаза, но со временем возрастает вероятность, что и посетители смогут увидеть новых обитателей зоопарка», - сказал Плато.

Вторая пара детенышей

Это уже второе потомство Принцессы и Крийму, в прошлом году у них тоже родились два рысенка. Малыши живут в том же вольере, что и родители со старшими детенышами, так что теперь у рысей в одном вольере целых шесть обитателей.

Пол новорожденных, как и прошлогодних рысят, все еще неизвестен - определить его у диких хищников на расстоянии непросто. А без этого и имена давать рано: сначала нужно понять, кто есть кто - мальчики или девочки.

«Если дикие животные дают потомство в условиях зоопарка, это говорит о том, что они чувствуют себя хорошо», - отметил Андри Плато. Он подчеркнул, что появление малышей - это положительный знак.

Рысята, которым уже около года, ведут себя активно и любопытно и время от времени показываются посетителям.

Родители - найденыши