ФОТО Пополнение в зоопарке Элиствере: у рысей родились малыши

В зоопарке Элиствере - радостное событие: в мае у пары рысей по имени Принцесса и Крийму родились два очаровательных малыша. На днях сотрудники зоопарка убедились, что рысята здоровы, бодры и активно растут.
По словам Андри Плато, руководителя Йыгевамааской зоны посещения RMK, малышам сейчас около трех недель, и они начинают понемногу осваивать территорию. «Пока они не слишком показываются на глаза, но со временем возрастает вероятность, что и посетители смогут увидеть новых обитателей зоопарка», - сказал Плато.
Вторая пара детенышей
Это уже второе потомство Принцессы и Крийму, в прошлом году у них тоже родились два рысенка. Малыши живут в том же вольере, что и родители со старшими детенышами, так что теперь у рысей в одном вольере целых шесть обитателей.
Пол новорожденных, как и прошлогодних рысят, все еще неизвестен - определить его у диких хищников на расстоянии непросто. А без этого и имена давать рано: сначала нужно понять, кто есть кто - мальчики или девочки.
«Если дикие животные дают потомство в условиях зоопарка, это говорит о том, что они чувствуют себя хорошо», - отметил Андри Плато. Он подчеркнул, что появление малышей - это положительный знак.
Рысята, которым уже около года, ведут себя активно и любопытно и время от времени показываются посетителям.
Родители - найденыши
Родители рысят - Принцесса и Крийму, живут в Элиствере уже много лет. «Принцессу привезли к нам в 2017 году из Вока, Ида-Вирумаа, где ее нашли ослабленной и брошенной примерно в полугодовалом возрасте, - вспоминает Плато. - Нашедший рысь попросил назвать ее Принцессой».
Крийму прибыл в Элиствере из Леэваку (Южная Эстония). Он тоже остался без материнской опеки и не смог бы выжить самостоятельно. В зоопарке их выходили, подружили между собой, и теперь можно видеть результат их совместной жизни.
Рысятам важна тишина
Сотрудники зоопарка просят посетителей учитывать присутствие малышей и вести себя тише возле вольера рысей. «Будь тихим, как крадущаяся рысь, и помоги малышам расти в безопасности», - советует Плато. Он подчеркивает, что спокойное поведение увеличивает шансы увидеть детенышей вживую.
Кроме рысей, в основанном в 1997 году зоопарке Элиствере живут также медведь Мымму-Урсула, волк Короониус, лисы Юссике и Роози, северный олень Мааре, лось Тууле, косули Поя и Тимму, а также многие другие животные.
Зоопарк открыт со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00.