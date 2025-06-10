Главные норвежские издания: выбрались из таллиннского кошмара

Почему? Потому что команда Юргена Хенни оказала на домашней арене A. Le Coq бешеное сопротивление явному фавориту! Лидер группы I, до этого выигравший все четыре матча, сумел увезти из Таллинна три очка лишь после гола Эрлинга Холанда, забитого на 62-й минуте. Но Эстония все 90 минут была в игре на равных.

«Исход матча, который ранее считали самой легкой победой, вдруг оказался под вопросом. Команда Столе Сольбаккена сражалась с героической сборной Эстонии, которая дважды попала в штангу», – говорится в статье, посвященной разбору матча, издания Dagbladet.

Футбольный эксперт Бернт Хульскер во время игры отметил: «Норвегия дрожит!»

В таком же стиле писали и другие издания. Например, таблоид VG (Verdens Gang) озаглавил материал так: «Холанд решил игру нервов: Норвегия выбралась из таллиннского кошмара».

«Облегчение. Очень расстраивающая игра. Желаю Эстонии всего наилучшего», – так полузащитник Сандер Берге описал свои первые эмоции в интервью телеканалу TV2.

«После ужаса наступил покой: ужасно-ужасная победа», – так описала увиденное на поле Aftenposten с точки зрения норвежцев. Эстонцы и правда серьезно осложнили жизнь соперникам!