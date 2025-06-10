А именно, в обмен на поддержку лидер испанского правительства меньшинства Педро Санчес заключил сделку с каталонскими законодателями в 2023 году, взяв на себя обязательство сделать каталонский, баскский и галисийский официальными языками ЕС.

В настоящее время в Европейском союзе 24 официальных языка, включая эстонский. Но не все государства-члены ЕС приветствуют план Испании по увеличению числа официальных языков ЕС, несмотря на обещание Испании, что государство само оплатит расходы на перевод.

Не нужно быть аналитическим гением, чтобы понять, что если Испании удастся получить для каталонского, баскского и галисийского статус официальных языков ЕС, мы снова увидим тех, кто заговорит о статусе русского языка как официального языка ЕС.

Нетрудно догадаться, что будет дальше: если вопрос о предоставлении русскому языку статуса официального языка ЕС все же возникнет, некоторые важные процессы могут остановиться на этом, будь то переход на эстонский в школах или укрепление статуса эстонского языка в более широком смысле. Руки ЕС будут использоваться для того, чтобы замедлить в Эстонии процесс интеграции.

Но загвоздка в том - по крайней мере, так Санчес оправдывает это - что испанское правительство должно быть способно управлять, то есть смысл сделки с каталонцами в том, чтобы не дать парализовать жизнь в Испании.

И при этом одним из важнейших вопросов в Испании является увеличение расходов на оборону. Но если сделки с каталонцами не будет, расходы на оборону тоже не смогут быть увеличены. А в интересах Эстонии, чтобы все государства-члены ЕС увеличили свои расходы на оборону, - Евросоюз должен быть сильным и способным помочь Украине.

У Эстонии есть в том числе и совершенно противоположные с испанскими позиции по международным вопросам. Эстония признала независимость Косово, а Испания, как вы знаете, нет (из-за той же Каталонии). Однако Испания, в свою очередь, признала Палестину, которую Эстония воздерживается признавать.