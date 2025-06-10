Фото и видео Ошибочка вышла: в Таллинне исправили дорожную разметку, вызвавшую негодование водителей

В Таллинне на перекрестке улиц Сыле и Тулика была нанесена новая дорожная разметка, которая создавала опасные ситуации, поскольку одна полоса внезапно исчезала, а водители не понимали, ехать ли между старыми или новыми линиями. Сегодня ошибка была исправлена.
Чтобы уменьшить пробки на Палдиском шоссе, город убрал велосипедную дорожку шириной полтора метра, которая продлевает полосу левого поворота Палдиского шоссе до Сыле. При подъезде со стороны Мустамяэ-теэ временный дорожный знак указывал, что автомобили могут двигаться прямо по трем полосам, а правая полоса остается для общественного транспорта. Согласно запутавшей водителей разметке, одна полоса для автомобилей внезапно исчезала и соединялась с полосой общественного транспорта.
Видео: запутавшая водителей разметка
В Таллиннском транспортном департаменте признали, что была допущена ошибка. Поскольку погода позволила, разметка была исправлена сегодня. Новая дорожная разметка снизит вероятность возникновения опасности для движения.
Видео: исправленный вариант разметки