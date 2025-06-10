Фото и видео Ошибочка вышла: в Таллинне исправили дорожную разметку, вызвавшую негодование водителей

Чтобы уменьшить пробки на Палдиском шоссе, город убрал велосипедную дорожку шириной полтора метра, которая продлевает полосу левого поворота Палдиского шоссе до Сыле. При подъезде со стороны Мустамяэ-теэ временный дорожный знак указывал, что автомобили могут двигаться прямо по трем полосам, а правая полоса остается для общественного транспорта. Согласно запутавшей водителей разметке, одна полоса для автомобилей внезапно исчезала и соединялась с полосой общественного транспорта.