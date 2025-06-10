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В результате экстренного торможения упала пассажирка автобуса, потребовалась скорая помощь

Скорая помощь. Иллюстративное фото.

Во вторник ровно в 14:00 в Центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на перекрестке улиц Лаада и Пости в Раквере.

21-летний мужчина на автомобиле Citroën выехал на главную дорогу перед автобусом, которым управлял 36-летний мужчина.

Водителю автобуса пришлось резко затормозить, чтобы избежать столкновения, но в результате этого упала находившаяся в автобусе 58-летняя женщина.

Пострадавшую на месте осмотрела бригада скорой помощи, госпитализация ей не потребовалась.

Водители транспортных средств были трезвыми и имели соответствующую категорию водительских прав.

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