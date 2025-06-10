Жители Эстонии спешат сделать крупные покупки до повышения налога с оборота

С 1 июля в Эстонии ставка налога с оборота вырастет с 22 до 24 процентов. Несмотря на то, что до вступления в силу изменений в законодательстве остается еще несколько недель, их влияние уже ощущается как в розничной торговле, так и в потребительском поведении.