Таллинн планирует соединить кварталы Теллискиви и Крулли

Чтобы обеспечить лучшие возможности для передвижения и создать более связное городское пространство в развивающихся кварталах Пыхья-Таллинна, будет создан временный пешеходно-велосипедный отрезок. Поскольку речь идет не о готовой инфраструктуре, а о временном пространственном решении, на дорожке не будет установлено освещение, и она будет рассчитана на использование в дневное время.

«Городское пространство в северной столице должно соответствовать северному духу. Роль Таллинна - поддерживать предпринимательство, поэтому мы создаем лучшую связь между кварталами Пыхья-Таллинна и двумя центрами деловой активности - Теллискиви и Крулли. Я надеюсь, хотя и не могу обещать, что дорожка будет готова к осени», - сказал вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере.

Закрытые территории товарной станции Копли будут частично открыты, что даст возможность изучить интересный ландшафт. Город также ожидает согласования для использования государственной земли, в том числе одобрения Министерства климата и Министерства финансов.