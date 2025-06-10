В Ляэне-Вирумаа выявили незаконный религиозный забой овец: на место выехали представители PTA

В амбаре на частной территории сотрудники PTA нашли 24 обесшкуренные туши и две нетронутые туши овец, а также субпродукты и подобные остатки животного происхождения. Кроме того, в загоне находились еще 14 немаркированных овец, предназначенных для забоя.

На место незамедлительно выехали четверо сотрудников PTA. «Мы отреагировали оперативно, потому что на указанной территории отсутствует лицензированная бойня, следовательно, забой животных там запрещен», - пояснил Олев Калда, руководитель отдела здоровья и благополучия животных PTA.

Чтобы быстро взять ситуацию под контроль, к операции были привлечены и представители Департамента полиции и погранохраны.

По словам Калда, убой проводился в крайне антисанитарных условиях. PTA немедленно приказал прекратить все операции, и распоряжение было выполнено. На месте находились владелец имущества и еще три человека. Владелец признал, что овцы предназначались для забоя и продажи мяса мусульманским покупателям.

Важно отметить, что религиозный убой сельскохозяйственных животных разрешен только при соблюдении ряда условий: необходимо подать заявление, получить разрешение от PTA и проводить убой на лицензированном предприятии, которое соответствует требованиям по гигиене и благополучию животных.

Туши и внутренности 26 уже забитых овец были признаны непригодными для употребления в пищу и переданы на утилизацию компанией AS Vireen.