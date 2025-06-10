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В сети появилось фото украинского пленного, у которого на животе вырезана надпись «Слава России»

Военнопленный. Иллюстративное фото.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины назвали подлинным появившийся в сети снимок украинского военнопленного, у которого на животе вырезана надпись «Слава России», сообщает Meduza.

Фотографию опубликовал 9 июня твиттер-аккаунт Clash Report, после чего она широко распространилась по новостным пабликам. На снимке видно, что на теле военного - многочисленные шрамы, следы пыток и хирургических вмешательств.

Представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что на фото запечатлен украинский военный, освобожденный в ходе одного из предыдущих обменов пленными. Снимок сделал осматривавший его врач.

«К сожалению, это настоящее фото. Это из одного из предыдущих обменов. Врач во время осмотра в одном из региональных центров, где ребята проходят реабилитацию, просто не выдержал, сфотографировал это и выложил в сеть. Это свидетельство того, через что проходят в плену наши защитники», - сказал он в эфире национального телемарафона.

Фото военного распространилось вскоре после того, как стало известно о начале нового раунда обмена пленными между Россией и Украиной. Предполагается, что он продлится несколько дней. В рамках него стороны договорились обменяться тяжелоранеными военными, а также пленными в возрасте от 18 до 25 лет. Кроме того, Москва и Киев обещают передать друг другу по шесть тысяч тел погибших на войне солдат.

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