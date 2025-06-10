В сети появилось фото украинского пленного, у которого на животе вырезана надпись «Слава России»

Фотографию опубликовал 9 июня твиттер-аккаунт Clash Report, после чего она широко распространилась по новостным пабликам. На снимке видно, что на теле военного - многочисленные шрамы, следы пыток и хирургических вмешательств.

After being exchanged, a Ukrainian prisoner of war showed his body covered in multiple mutilations and a burned-in inscription that read ‘Glory to Russia.’ pic.twitter.com/c8BxoFvXnZ — Clash Report (@clashreport) June 9, 2025

Представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что на фото запечатлен украинский военный, освобожденный в ходе одного из предыдущих обменов пленными. Снимок сделал осматривавший его врач.

«К сожалению, это настоящее фото. Это из одного из предыдущих обменов. Врач во время осмотра в одном из региональных центров, где ребята проходят реабилитацию, просто не выдержал, сфотографировал это и выложил в сеть. Это свидетельство того, через что проходят в плену наши защитники», - сказал он в эфире национального телемарафона.