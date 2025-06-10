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Фирма, провалившаяся с питанием в детсадах, хочет кормить и школьников

Перевод: Каролина Вертяева
Согласно закупочной документации, стоимость услуг питания для шести школ за три года составит около 1,9 млн евро, а поставщик приступит к работе в середине августа.

В прошлый понедельник, когда в детских садах Пярну вспыхнул настоящий кризис с питанием, организованным компанией Baltic Restaurants Estonia, городская управа неожиданно признала эту же фирму победителем в конкурсе на питание в школах. Компания получит право кормить учеников сразу шести школ Пярну в течение трех лет.

К конкурсу, организованному Департаментом образования Пярну на питание в школах Таммсааре, Пайкусе, Кунинга, Объединенной гимназии, а также в Раэкюла и Ряама, заявку подала только Baltic Restaurants Estonia.

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