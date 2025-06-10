Врач: эти пять вещей в вашем доме в разы грязнее, чем сиденье унитаза

По словам врача, на обычном сиденье унитаза содержится всего около 50 колониеобразующих единиц (КОЕ) бактерий на три квадратных сантиметра.

Колониеобразующая единица, или КОЕ - это термин, используемый в микробиологии для обозначения жизнеспособной микробной клетки или их группы, способной образовать колонию в питательной среде.