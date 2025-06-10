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Врач: эти пять вещей в вашем доме в разы грязнее, чем сиденье унитаза

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Калифорнийский врач скорой помощи Джо Уиттингтон шокировал интернет-пользователей, назвав пять неожиданных мест в наших домах, где скапливается особенно много бактерий. Некоторые из них, вполне возможно, находятся буквально у вас под рукой.

По словам врача, на обычном сиденье унитаза содержится всего около 50 колониеобразующих единиц (КОЕ) бактерий на три квадратных сантиметра.
Колониеобразующая единица, или КОЕ - это термин, используемый в микробиологии для обозначения жизнеспособной микробной клетки или их группы, способной образовать колонию в питательной среде.

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