РЕПОРТАЖ «Где Реми?»: у патрульных полицейских была тяжелая ночь

Хотя по-настоящему летней жары пока не было, люди все чаще проводят время на свежем воздухе: жарят шашлыки и устраивают вечеринки. Два журналиста в прошлую пятницу присоединились к патрулям Раквереского отделения полиции, чтобы получить представление о том, что происходит в уездe в ночные часы.