РЕПОРТАЖ «Где Реми?»: у патрульных полицейских была тяжелая ночь

Хотя по-настоящему летней жары пока не было, люди все чаще проводят время на свежем воздухе: жарят шашлыки и устраивают вечеринки. Два журналиста в прошлую пятницу присоединились к патрулям Раквереского отделения полиции, чтобы получить представление о том, что происходит в уездe в ночные часы.
Вечером в пятницу центр Раквере наполнен радостным и оживленным шумом. Молодежь собирается группами и радуется началу летних каникул. Компании с бутылками сидят на променаде и отмечают день выплаты пенсий. У каждого - свои маленькие радости.