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РЕПОРТАЖ «Где Реми?»: у патрульных полицейских была тяжелая ночь

Перевод: София Солдатенко
Когда слов недостаточно, приходится применять силу. Молодого человека, который оказал сопротивление, отвезли в вытрезвитель.

Хотя по-настоящему летней жары пока не было, люди все чаще проводят время на свежем воздухе: жарят шашлыки и устраивают вечеринки. Два журналиста в прошлую пятницу присоединились к патрулям Раквереского отделения полиции, чтобы получить представление о том, что происходит в уездe в ночные часы.

Вечером в пятницу центр Раквере наполнен радостным и оживленным шумом. Молодежь собирается группами и радуется началу летних каникул. Компании с бутылками сидят на променаде и отмечают день выплаты пенсий. У каждого - свои маленькие радости.

Ночное дежурство в пятницу вместе с местными полицейскими патрулями сразу после дней выплаты пенсий и зарплат, и незадолго до появления полной луны на небе должно быть самым подходящим временем для встречи с колоритными персонажами ночной жизни.

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