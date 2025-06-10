Грету Тунберг выслали из Израиля в Швецию

Шведскую экоактивистку Грету Тунберг депортировали из Израиля в Швецию через Францию, сообщил израильский МИД. Тунберг пыталась попасть в сектор Газа на яхте.
Шведская экоактивистка Грета Тунберг выслана из Израиля в Швецию через Францию на самолете, написало в соцсети Х во вторник, 10 июня, израильское министерство иностранных дел. К тексту сообщения оно прикрепило фотографии активистки в салоне авиамашины. Ранее Тунберг принципиально отказывалась летать на самолетах и предпочитала путешествовать по воде или земле.
Greta Thunberg just departed Israel on a flight to Sweden (via France). pic.twitter.com/kWrI9KVoqX
— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) June 10, 2025
Девушку депортировали после того, как она вместе с группой пропалестинских активистов попыталась попасть в сектор Газа на парусной яхте «Мадлин». Прибыв в Париж, Тунберг назвала процедуру задержания и высылки «нелегальным похищением в международных водах» и призвала к скорейшему освобождению остальных активистов.
На борту яхты были и сторонники исламских радикалов
Яхта «Мадлин», на которой находились около десятка человек, включая Тунберг и депутата Европарламента Риму Хассан, вышла в сектор Газа из порта Катания 1 июня. СМИ обращали внимание, что на ее борту были также активисты, которые симпатизируют радикальным исламистским группировкам. Среди них - Тьяго Авила из Бразилии, который в феврале присутствовал на церемонии прощания с убитым лидером «Хезболлах» Хасаном Насраллой в Ливане и положительно вызывался о лидере террористов.
В ночь на 9 июня военно-морские силы Израиля перехватили яхту «Мадлин», под присмотром военных она была направлена к берегам страны. Пассажиры судна не пострадали, а находившуюся на нем помощь израильская сторона обещала передать в сектор Газа по «настоящим гуманитарным каналам».
«Флотилия свободы» уже второй раз пытается отправить судно с Тунберг в Газу
В начале мая НПО «Флотилия свободы» уже пыталась отправить миссию в сектор Газа из Европы, для этого было задействовано судно Conscience («Совесть«). Однако у берегов Мальты, где к миссии должна была присоединиться Тунберг, на судне вспыхнул пожар. Активисты заявили, что ночью его атаковали беспилотники, и обвинили в произошедшем Израиль. При этом, отмечало агентство AP, на опубликованных ими кадрах не было свидетельств атаки, а лишь был зафиксирован пожар и слышен звук взрыва.
«Флотилия свободы» была основана в 2010 году, своей официальной целью она объявила доставку гуманитарных грузов в сектор Газа. При этом предыдущие попытки активистов прорвать израильскую морскую блокаду не увенчались успехом - суда задерживали у берегов региона.
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.
Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В ходе наземной операции и бомбардировок сектора Газа погибли более 54 тысяч палестинцев, а еще свыше 126 тысяч были ранены, утверждает подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения. Оно не указывает, как именно составляет эту графу статистики, в частности сколько исламистских боевиков было среди погибших, а также учтены ли в ней смерти палестинцев, находившихся в больницах, от естественных причин.
Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение «Хезболлах», признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. ЦАХАЛ провел против него на юге Ливана военную операцию, но позднее заявил о выводе войск с территории соседней страны.