Грету Тунберг выслали из Израиля в Швецию

«Флотилия свободы» уже второй раз пытается отправить судно с Тунберг в Газу

В начале мая НПО «Флотилия свободы» уже пыталась отправить миссию в сектор Газа из Европы, для этого было задействовано судно Conscience («Совесть«). Однако у берегов Мальты, где к миссии должна была присоединиться Тунберг, на судне вспыхнул пожар. Активисты заявили, что ночью его атаковали беспилотники, и обвинили в произошедшем Израиль. При этом, отмечало агентство AP, на опубликованных ими кадрах не было свидетельств атаки, а лишь был зафиксирован пожар и слышен звук взрыва.

«Флотилия свободы» была основана в 2010 году, своей официальной целью она объявила доставку гуманитарных грузов в сектор Газа. При этом предыдущие попытки активистов прорвать израильскую морскую блокаду не увенчались успехом - суда задерживали у берегов региона.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В ходе наземной операции и бомбардировок сектора Газа погибли более 54 тысяч палестинцев, а еще свыше 126 тысяч были ранены, утверждает подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения. Оно не указывает, как именно составляет эту графу статистики, в частности сколько исламистских боевиков было среди погибших, а также учтены ли в ней смерти палестинцев, находившихся в больницах, от естественных причин.