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ФОТО И ВИДЕО В центре Таллинна загорелось здание

Обновлено 10 июня 2025, 18:30

Сегодня в 17:13 Центр тревоги получил сообщение о том, что на улице Леннуки в районе Кесклинн из окон трехэтажного заброшенного дома виден дым и пламя.

На происшествие отреагировали спасатели из Кесклинн, Ласнамяэ, Пирита и Лиллекюла.

Пожарные в дыхательных аппаратах вошли в горящий трехэтажный деревянный дом, чтобы потушить очаги возгорания.

Открытое пламя удалось ликвидировать, сообщений о пострадавших не поступало.

Пожар был локализован в 17:43. В настоящее время проводится осмотр помещений на первом и втором этажах здания, а также на чердаке.

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