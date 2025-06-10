ФОТО И ВИДЕО В центре Таллинна загорелось здание

Сегодня в 17:13 Центр тревоги получил сообщение о том, что на улице Леннуки в районе Кесклинн из окон трехэтажного заброшенного дома виден дым и пламя.
На происшествие отреагировали спасатели из Кесклинн, Ласнамяэ, Пирита и Лиллекюла.
Пожарные в дыхательных аппаратах вошли в горящий трехэтажный деревянный дом, чтобы потушить очаги возгорания.
Открытое пламя удалось ликвидировать, сообщений о пострадавших не поступало.
Пожар был локализован в 17:43. В настоящее время проводится осмотр помещений на первом и втором этажах здания, а также на чердаке.