Стала известна причина сбоя, парализовавшего работу границы в Нарве

Иллюстративное фото. Компьютер выполняет задание то ли злоумышленника, то ли наоборот.

Государственные органы, пострадавшие от сбоя в IT-системе, которой пользуются сотрудники МВД, PPA, Центра экстренной помощи и других служб и ведомств Эстонии, рассказали Rus.Postimees, как нештатная ситуация повлияла на их работу 10 июня. Утром во вторник сбой фактически остановил работу погранпереходов. Все ведомства говорят о разном периоде сбоя. Версия кибератаки исключена.