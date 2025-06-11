Стала известна причина сбоя, парализовавшего работу границы в Нарве

Государственные органы, пострадавшие от сбоя в IT-системе, которой пользуются сотрудники МВД, PPA, Центра экстренной помощи и других служб и ведомств Эстонии, рассказали Rus.Postimees, как нештатная ситуация повлияла на их работу 10 июня. Утром во вторник сбой фактически остановил работу погранпереходов. Все ведомства говорят о разном периоде сбоя. Версия кибератаки исключена.
Первые сообщения о проблемах государственных органов, завязанных на IT-систему, которой управляет Центр информационных технологий и развития Министерства внутренних дел (SMIT), поступили рано утром. Вскоре МВД распространило сообщение о масштабах проблем.