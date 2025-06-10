Опрос раскрыл приоритеты: бизнес важнее обороны для жителей Эстонии

Самооценка осведомленности граждан Эстонии о внешней политике является умеренно хорошей. 62 процента считают, что они очень хорошо или скорее хорошо информированы о внешней политике, но взгляды на политику Эстонии и отношение к вопросам внешней политики различаются преимущественно в зависимости от национальности.

38 процентов жителей Эстонии считают важнейшим направлением внешней политики создание возможностей для эстонских предприятий на зарубежных рынках, 37 процентов - укрепление регионального сотрудничества со странами Северной Европы и Балтии, 33 процента - укрепление коллективной обороны НАТО. 42 процента считают, что сильными сторонами Эстонии в мире являются содействие развитию цифровых технологий и кибернетических возможностей.

36 процентов назвали сильными сторонами Эстонии развитие образования и э-образования, а 33 процента - развитие сотрудничества в области безопасности и обороны.

58 процентов считают, что Украина не должна идти ни на какие уступки в мирных переговорах с Россией. С этим согласились 74 процента эстонцев, 19 процентов русских и 54 процента представителей других национальностей. Чаще всего респонденты соглашаются с тем, что никаких уступок делать не следует. Так считают 73 процента опрошенных в возрасте 15-29 лет и 74 процента опрошенных в возрасте 75 лет и старше.

Что касается гарантий безопасности для Украины, то 56 процентов респондентов поддержали отправку эстонских войск в Украину, а 39 процентов - нет. Наибольшую поддержку - 43 процента, получило предложение направить эстонские войска в Украину вместе с союзными войсками после окончания войны для обеспечения безопасности Украины.