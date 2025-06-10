Опрос раскрыл приоритеты: бизнес важнее обороны для жителей Эстонии

Опрос о внешней политике, проведенный компанией Turu-uuringute, показал, что граждане Эстонии считают поддержку бизнеса и безопасность наиболее важными направлениями внешней политики.
Самооценка осведомленности граждан Эстонии о внешней политике является умеренно хорошей. 62 процента считают, что они очень хорошо или скорее хорошо информированы о внешней политике, но взгляды на политику Эстонии и отношение к вопросам внешней политики различаются преимущественно в зависимости от национальности.
38 процентов жителей Эстонии считают важнейшим направлением внешней политики создание возможностей для эстонских предприятий на зарубежных рынках, 37 процентов - укрепление регионального сотрудничества со странами Северной Европы и Балтии, 33 процента - укрепление коллективной обороны НАТО. 42 процента считают, что сильными сторонами Эстонии в мире являются содействие развитию цифровых технологий и кибернетических возможностей.
36 процентов назвали сильными сторонами Эстонии развитие образования и э-образования, а 33 процента - развитие сотрудничества в области безопасности и обороны.
58 процентов считают, что Украина не должна идти ни на какие уступки в мирных переговорах с Россией. С этим согласились 74 процента эстонцев, 19 процентов русских и 54 процента представителей других национальностей. Чаще всего респонденты соглашаются с тем, что никаких уступок делать не следует. Так считают 73 процента опрошенных в возрасте 15-29 лет и 74 процента опрошенных в возрасте 75 лет и старше.
Что касается гарантий безопасности для Украины, то 56 процентов респондентов поддержали отправку эстонских войск в Украину, а 39 процентов - нет. Наибольшую поддержку - 43 процента, получило предложение направить эстонские войска в Украину вместе с союзными войсками после окончания войны для обеспечения безопасности Украины.
Поддержка вступления Украины в ЕС довольно высока, с этим согласны 64 процента респондентов. Вступление Украины в НАТО поддержали 56 процентов опрошенных. 56 процентов респондентов считают поддержку Украины со стороны Эстонии достаточной, три процента - слишком низкой, 36 процентов - слишком высокой.
В качестве возможных аргументов для уменьшения поддержки Украины рассматриваются экономические причины, а не подчинение иностранному давлению. Однако 57 процентов опрошенных считают, что Украина должна продолжать получать помощь в любом случае.
Присутствие НАТО в нашем регионе считается важным. 70 процентов не согласны с утверждением, что НАТО следует исключить военное присутствие и учения в Эстонии и других странах Восточной Европы, как того требует Россия.
Несмотря на сложную экономическую ситуацию, 75 процентов респондентов, в том числе почти 90 процентов эстонцев и почти 50 процентов русских, поддержали санкции против России. Аналогичным образом, 56 процентов населения считают экономические отношения с Россией предосудительными, а 38 процентов полагают, что Эстония должна принять собственные запретительные меры для их ограничения.
В случае конфликтов между ЕС и США подходящей для Эстонии позицией назвали прежде всего солидарность с государствами-членами ЕС и поиск компромисса.
56 процентов респондентов не смогли определить свою позицию по поводу политики Эстонии в отношении израильско-палестинского конфликта. 19 процентов считают, что политика Эстонии в отношении израильско-палестинского конфликта хорошо сбалансирована, 19 процентов, что она слишком произраильская, а шесть процентов считают ее слишком пропалестинской.