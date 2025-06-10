Еврокомиссия огласила детали нового пакета санкций против РФ

Европейская комиссия предлагает в рамках 18-го пакета санкций, введенных против России за ее войну в Украине, запретить любые транзакции, связанные с газопроводами «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2»: ни один оператор Евросоюза не может участвовать в этих проектах напрямую либо косвенно. Об этом сообщили журналистам в Брюсселе во вторник, 10 июня, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и верховная представительница Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Кроме того, предложено включить в санкционный список ЕС еще 77 танкеров российского «теневого флота», в результате чего общее число судов, подпадающих под ограничения, превысит 400 единиц.

В новый пакет включены также санкции против еще 22 российских банков (отключение от системы SWIFT) и Российского фонда прямых инвестиций (РПФИ), возглавляемого Кириллом Дмитриевым - участником переговоров между Россией и США.

Помимо этого, в санкционные списки будут внесены еще 22 российские и иностранные компании, которые оказывают поддержку вооруженным силам РФ. Среди них - предприятия в Беларуси и Китае. По словам фон дер Ляйен, ограничительные меры коснутся и всей цепочки поставок для производства беспилотников, чтобы лишить Москву любого доступа к европейским технологиям в этой сфере.

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