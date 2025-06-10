Еврокомиссия огласила детали нового пакета санкций против РФ

В проекте новых штрафных мер Еврокомиссия предлагает ввести санкции против газопроводов «Северный поток» и снизить потолок цен на российскую нефть до 45 долларов за баррель, пишет DW.
Европейская комиссия предлагает в рамках 18-го пакета санкций, введенных против России за ее войну в Украине, запретить любые транзакции, связанные с газопроводами «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2»: ни один оператор Евросоюза не может участвовать в этих проектах напрямую либо косвенно. Об этом сообщили журналистам в Брюсселе во вторник, 10 июня, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и верховная представительница Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.
Кроме того, предложено включить в санкционный список ЕС еще 77 танкеров российского «теневого флота», в результате чего общее число судов, подпадающих под ограничения, превысит 400 единиц.
В новый пакет включены также санкции против еще 22 российских банков (отключение от системы SWIFT) и Российского фонда прямых инвестиций (РПФИ), возглавляемого Кириллом Дмитриевым - участником переговоров между Россией и США.
Помимо этого, в санкционные списки будут внесены еще 22 российские и иностранные компании, которые оказывают поддержку вооруженным силам РФ. Среди них - предприятия в Беларуси и Китае. По словам фон дер Ляйен, ограничительные меры коснутся и всей цепочки поставок для производства беспилотников, чтобы лишить Москву любого доступа к европейским технологиям в этой сфере.
Снижение потолка цен на нефть до 45 долларов
В числе предложений содержатся и снижение потолока цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за один баррель, а также запрет на импорт переработанных нефтепродуктов на основе российской нефти. Для утверждения нового ограничения цены на нефть необходимо единство среди стран «Группы семи» (G7). «Если эти шаги будут предприняты совместно с мерами США, это резко увеличит общее воздействие наших санкций», - сказала фон дер Ляйен несколькими днями ранее.
Европейский Союз стремится к достижению консенсуса с «большой семеркой», и в частности с США, в вопросе о понижении ценового потолка на нефть, вновь подчеркнула глава Еврокомиссии. Следующая дискуссия на эту тему состоится на саммите G7 в Канаде, который пройдет 15-16 июня.
«Я исхожу из того, что мы примем эти меры вместе с »большой семеркой«: мы вместе с ними начали этот процесс и хотелось бы продолжать его совместно», - ответила фон дер Ляйен на вопрос журналистов на пресс-конференции. По ее словам, Брюссель и Вашингтон ведут диалог на эту тему, а сама глава Еврокомиссии несколько раз общалась с сенатором Линдси Грэмом, который предложил ввести «сокрушительный пакет» санкций США против России. «Я уверена, что мы достигнем этой цели», - заявила Урсула фон дер Ляйен.
В свете дипломатических усилий, направленных на достижение прекращения огня в Украине, стало очевидно, что «цель России - не мир», а сила - «единственный язык, который понимает Россия», добавила глава Еврокомиссии. «Эта война должна закончиться, Россия должна сесть за стол переговоров с серьезным предложением», - подытожила она.