Skip to footer
Вт, 10.06.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи

До 10 000 евро: в Финляндии с помощью пособия пытаются привлечь семьи с детьми и повысить рождаемость

Младенец. Фото иллюстративное.

В Финляндии пособие на новорожденных стало распространенным явлением особенно в малых муниципалитетах, которые стремятся привлечь семьи с детьми и повысить рождаемость, пишет Yle.

Согласно недавнему исследованию, растет количество муниципалитетов, выплачивающих пособие на новорожденных: в этом году их выдают уже 64 муниципалитета, тогда как в 2019 году их было всего 29.

Ни один муниципалитет с населением более 20 000 жителей не платит пособие: в большинстве выплачивающих пособие муниципалитетов проживает менее 5000 человек.

Размер выплат варьируется от 100 до 10 000 евро. Самые большие пособия в муниципалитетах Луханка в Центральной Финляндии и Миехиккяля в Кюменлааксо, где семьи получают по 1000 евро ежегодно в течение десяти лет, что в общей сложности составляет 10 000 евро.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх