До 10 000 евро: в Финляндии с помощью пособия пытаются привлечь семьи с детьми и повысить рождаемость

В Финляндии пособие на новорожденных стало распространенным явлением особенно в малых муниципалитетах, которые стремятся привлечь семьи с детьми и повысить рождаемость, пишет Yle.
Согласно недавнему исследованию, растет количество муниципалитетов, выплачивающих пособие на новорожденных: в этом году их выдают уже 64 муниципалитета, тогда как в 2019 году их было всего 29.
Ни один муниципалитет с населением более 20 000 жителей не платит пособие: в большинстве выплачивающих пособие муниципалитетов проживает менее 5000 человек.
Размер выплат варьируется от 100 до 10 000 евро. Самые большие пособия в муниципалитетах Луханка в Центральной Финляндии и Миехиккяля в Кюменлааксо, где семьи получают по 1000 евро ежегодно в течение десяти лет, что в общей сложности составляет 10 000 евро.