До 10 000 евро: в Финляндии с помощью пособия пытаются привлечь семьи с детьми и повысить рождаемость

Согласно недавнему исследованию, растет количество муниципалитетов, выплачивающих пособие на новорожденных: в этом году их выдают уже 64 муниципалитета, тогда как в 2019 году их было всего 29.

Ни один муниципалитет с населением более 20 000 жителей не платит пособие: в большинстве выплачивающих пособие муниципалитетов проживает менее 5000 человек.