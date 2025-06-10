Цены вырастут? В Эстонии производителей призвали добровольно перейти на свободное содержание птиц

Выступившие на заседании члены комиссии по сельской жизни рекомендовали предпринимателям продолжить добровольный переход на свободный выгул кур-несушек.

«С учетом настроений в обществе стоит отметить, что нам необходимы добровольные соглашения ради достижения чего-то хорошего. И благополучие животных, безусловно, важно. По мнению членов комиссии, общество не нуждается в запретах и указах, если результата можно добиться и путем заключения соглашений», – сказал председатель комиссии по сельской жизни Урмас Круузе.

По словам Круузе, все участники прошедшего сегодня заседания согласились, что для перехода на свободное содержание птиц необходимы инвестиции и это приведет к повышению цен на яйца. В то же время, представители предприятий выразили готовность начать добровольный переход. Но, по словам Круузе, для изменения способа производства министерство должно предложить предприятиям необходимые инвестиционные пособия, чтобы снизить цены на яйца.

Урмас Круузе отметил, что Эстонии скорее полезны соглашения, действующие по всему Европейскому союзу, поскольку это позволяет лучше отслеживать ситуацию на рынке и условия конкуренции. «Численность кур-несушек в Эстонии – небольшая и составляет лишь 0,2 процента от общей численности в ЕС. Если на европейском уровне будет принято решение о таком переходе в секторе, союз должен будет найти и средства, чтобы его поддержать», – сообщил Круузе.