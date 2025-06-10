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Инцидент в Финляндии: российский военный самолет нарушил воздушное пространство?

Российский военный самолет. Фото иллюстративное.

В Министерстве обороны Финляндии сообщили, что подозревают российский военный самолет нарушении сегодня днем воздушного пространства страны в районе Порвоо.

Министр обороны Антти Хяккянен заявил в пресс-сообщении, что министерство немедленно начало расследование возможного нарушения воздушного пространства, передает Yle. Расследование ведет пограничная служба Финляндии.

В мае Финляндия также заподозрила, что два российских военных самолета нарушили ее воздушное пространство, и этот инцидент также произошел недалеко от Порвоо.

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