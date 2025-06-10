Инцидент в Финляндии: российский военный самолет нарушил воздушное пространство?

В Министерстве обороны Финляндии сообщили, что подозревают российский военный самолет нарушении сегодня днем воздушного пространства страны в районе Порвоо.
Министр обороны Антти Хяккянен заявил в пресс-сообщении, что министерство немедленно начало расследование возможного нарушения воздушного пространства, передает Yle. Расследование ведет пограничная служба Финляндии.
В мае Финляндия также заподозрила, что два российских военных самолета нарушили ее воздушное пространство, и этот инцидент также произошел недалеко от Порвоо.