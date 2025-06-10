Все долги жителей Эстонии – как на ладони: комиссия Рийгикогу одобрила создание единого кредитного регистра

Проект закона о выдаче кредитной информации заложит основы для создания регистра кредитной информации. Благодаря регистру банки и другие кредиторы смогут более эффективно оценивать платежеспособность заемщика, что также поможет предотвращать выдачу чрезмерного количества кредитов, передала BNS пресс-служба Рийгикогу.

Член финансовой комиссии Марис Лаури пояснила, что все находящиеся под надзором Финансовой инспекции кредиторы должны будут в дальнейшем передавать в регистр информацию о взятых каждым человеком кредитах. Перед выдачей нового займа они должны будут проконтролировать, какие обязанности уже есть у ходатайствующего лица.