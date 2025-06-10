ВИДЕО «Кричал, что задыхаюсь»: в Латвии продавца велосипеда избил полицейский

В Латвии мужчина хотел продать свой велосипед, но потенциальный покупатель неожиданно на него напал. Позже выяснилось, что нападавший был сотрудником полиции, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на передачу телеканала TV3 Bez tabu.
Владелец велосипеда Ренат разместил объявление о продаже на сайте. Вскоре откликнулся покупатель, и они договорились о встрече.
«Я попросил жену пойти со мной, был в тапочках. Мы вынесли велосипед из квартиры. Когда вышли из подъезда, показалось странным, что возле двери стоит еще один человек, но я не придал этому значения», - рассказал передаче Ренатс.
После этого один из мужчин попросил прокатиться на велосипеде и исчез примерно на четыре минуты. Ренат уже подумал, что его велосипед украли, но вскоре покупатель вернулся.
«Затем он внезапно подошел и ударил меня в живот. Я согнулся от боли, он сразу попытался завести мою руку за спину, в результате чего я упал. Он достал наручники, попытался надеть их на правую руку, я сопротивлялся.
У него ничего не вышло. В этот момент подошел второй мужчина и ударил меня по голове, у меня перед глазами полетели звездочки. Потом нападавший выронил наручники, я испытывал сильную боль и не мог отбросить их далеко. Он заломил мне вторую руку, надавил коленом сверху. Мне стало трудно дышать, я начал кричать, что задыхаюсь», - вспоминает Ренат.
Пострадавший рассказал, что во время конфликта на крики прибежала соседка.
«Она спросила, кто они такие и что происходит. Он ответил, что все в порядке, что они из полиции», - рассказал передаче Ренат.
Один из нападавших даже размахивал служебным удостоверением.
Позже прибыли сотрудники Государственной полиции и медики.
«Затем выяснилось, что один из них действительно полицейский, но в тот день у него был выходной. Второй человек не был сотрудником полиции», - уточняет Ренат.
При проверке номера рамы велосипеда оказалось, что он не совпадает с номером разыскиваемого.
Жена Рената смогла предоставить прибывшим правоохранителям чек от 2019 года и технический паспорт велосипеда, в котором указано, что велосипед купил Ренат шесть лет назад.
Государственная полиция передаче подтвердила, что обстоятельства происшествия продолжают выясняться.
По предварительным данным, инцидент не связан с исполнением служебных обязанностей сотрудника полиции, информирует Бюро внутренней безопасности.
Видео: Сюжет передачи Bez tabu (Ренат рассказывает свою историю на русском)