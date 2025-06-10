ВИДЕО «Кричал, что задыхаюсь»: в Латвии продавца велосипеда избил полицейский

Владелец велосипеда Ренат разместил объявление о продаже на сайте. Вскоре откликнулся покупатель, и они договорились о встрече.

«Я попросил жену пойти со мной, был в тапочках. Мы вынесли велосипед из квартиры. Когда вышли из подъезда, показалось странным, что возле двери стоит еще один человек, но я не придал этому значения», - рассказал передаче Ренатс.

После этого один из мужчин попросил прокатиться на велосипеде и исчез примерно на четыре минуты. Ренат уже подумал, что его велосипед украли, но вскоре покупатель вернулся.

«Затем он внезапно подошел и ударил меня в живот. Я согнулся от боли, он сразу попытался завести мою руку за спину, в результате чего я упал. Он достал наручники, попытался надеть их на правую руку, я сопротивлялся.

У него ничего не вышло. В этот момент подошел второй мужчина и ударил меня по голове, у меня перед глазами полетели звездочки. Потом нападавший выронил наручники, я испытывал сильную боль и не мог отбросить их далеко. Он заломил мне вторую руку, надавил коленом сверху. Мне стало трудно дышать, я начал кричать, что задыхаюсь», - вспоминает Ренат.

Пострадавший рассказал, что во время конфликта на крики прибежала соседка.